“هيئة الحج والعمرة“ تُعلن كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر والشروط المطلوبة

قامت وزارة الداخلية بالجزائر بإطلاق قرعة الحج 2025 ويمكن لجميع المواطنين التقديم بها وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المسؤولة ولكن يجب العلم أنها وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، كما أوضحت أن التقديم سوف يكون متاح بدأ من يوم الخميس الموافق 3 من أكتوبر ويستمر حتى يوم 27 من أكتوبر 2024، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قرعة الحج 2025

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق قرعة الحج وهذا من أجل مساعدة المواطنين في أداء مناسك الحج وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على موقع قرعة الحج التابع لوزارة الداخلية وهذا عبر الرابط التالي. ثانيا قم بالدخول على الإعلان الخاص بالقرعة ثم انقر على طلب التسجيلات في القرعة. ثالثا في حال إذا كان لديك حساب قم بإدخاله أما إذا كنت مستخدم لأول مرة قم بالنقر على حساب جديد واتبع التعليمات الموضحة. رابعا قم بملء استمارة التقديم على القرعة بالبيانات المطلوبة. خامسا يرجى إرسال المستندات المطلوبة ومنها: جواز السفر ويجب أن يكون ساري، شهادة طبية، صورة شخصية. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم في قرعة الحج 2025

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين وهي: