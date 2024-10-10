“حجة مجانًا” طريقة التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

حظت عملية البحث حول معرفة التسجيل في قرعة الحج بنسبة عالية من قبل العديد من الأشخاص بالدولة الجزائرية، حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر عن إتاحة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025، أضافت الوزارة أن يجب علي جميع من يتقدم في التسجيل أن تتوافر بهم عدة شروط أساسية، التزامهم بجميع الأمور التي كشفت عنها الوزارة نظرا لسلامه جميع الحجاج، لذا يريد العديد كيفية التسجيل، الشروط عبر هذه السطور سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الأتية.

آلية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بالجزائر

كشفت وزارة الداخلية بالجزائر عن كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بالجزائر والتي تتمثل في:

الخطوة الأولي: يرجي الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية الإلكتروني في الجزائر.

الخطوة الثانية: سيتم إظهار جميع الخدمات إلكترونية المقدمة من قبل الوزارة، قم بالتحديد علي أيقونة خدمة التسجيلات بالحج.

الخطوة الثالثة: يتطلب إدخال العديد من البيانات الشخصية يجب إدخالها بطريقة صحيحة.

الخطوة الرابعة: قم بإرفاق كافة المستندات بالطريقة الموضحة أمامك.

أخيرا: انقر علي زر تقديم الطلب.

شروط قرعة الحج المجانية في الجزائر

يلزم علي جميع من الأشخاص المتقدمين بقرعه الحج بالجزائر أن تتوافر بهم عدة شروط من أهمها: