“وزارة الداخلية الجزائرية تكشف عن”.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر عبر الديوان الوطني للحج والعمرة

كشف “الديوان الوطني للحج والعمرة” في الجزائر عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر، وهي مناسبة يترقبها الملايين من المسلمين الجزائريين بفارغ الصبر وعظيم الأمل للحصول على فرصة أداء هذه الشعيرة الدينية الجليلة، وزيارة الأماكن المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط الضرورية للتسجيل عبر الإنترنت، بهدف التأكد من جاهزية المتقدمين لهذه الرحلة الروحية البالغة الأهمية، التي تعد محطة مهمة في حياة كل مسلم.

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر

أعلنت “وزارة الداخلية الجزائرية” عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج 2025 في الجزائر، حيث يترقب العديد من المواطنين الجزائريين هذه الفرصة لأداء الركن الخامس من الإسلام، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

النقر على خيار إنشاء حساب جديد.

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة.

الضغط على خيار التسجيل في “قرعة الحج” لعام 2025.

ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية المطلوبة بكل دقة.

رفع كافة الوثائق والمستندات الضرورية على الموقع.

تأكيد الطلب بالضغط على زر الإرسال.

شروط التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025

حددت “وزارة الداخلية الجزائرية” الشروط اللازمة للتسجيل في قرعة الحج للعام 2025، وقد بدأت عملية التسجيل يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبر 2024 وستستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، العملية مصممة لتكون إلكترونية بالكامل لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتتضمن الشروط ما يلي: