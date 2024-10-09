حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024 …. والتأمينات الاجتماعية توضح قيمة الزيادة والفئات المستحقة

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والذي يعد مصدر دخل عدد كبير من أصحاب المعاشات وهو عبارة عن مبلغ شهري يتم صرفه مع بداية كل شهر للأشخاص الذين أنهوا فترة عملهم، وكانت الزيادة الأخيرة للمعاشات في مارس 2024، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوصى بزيادة المعاشات لمساعدة المواطنين على للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024 .

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024

حيث يبحث ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات عن حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة معاشات نوفمبر غير صحيحة، وأن الوزارة لم تعلن عن أية زيادات خلال الفترة المقبلة، وناشدت الوزيرة المواقع الالكترونية بضرورة تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار التي قد تتسبب في إحداث حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين، وتؤكد أنه في حالة إضافة زيادة جديدة على المعاشات سوف يتم الإعلان عن هذا القرار من خلال الصفحة الرسمية للوزارة أو القنوات الفضائية

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

وأعلنت التـأمينات الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024، وإليكم الخطوات ….