“جميع التخصصات“ نتائج القبول المركزي 2024 للجامعات العراقية موقع نتائجنا results.mlazemna.com

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج القبول المركزي من قبل الطلاب وأولياء الأمور لذلك قامت وزارة التعليم العالي بالعراق بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع طلاب السادس اعدادي الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات من خلاله بكل سهولة، كما أوضحت أنه سوف يتم الإعلان عنها في خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

نتائج القبول المركزي

للاستعلام عن نتائج القبول المركزي يرجى اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

الخطوة الأولى يجب على الطالب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي وهذا عبر الرابط التالي. الخطوة الثانية انقر على خيار نتائج القبول المركزي للعام الجديد. الخطوة الثالثة سوف يتطلب منك كتابة اسم الطالب. الخطوة الرابعة قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. الخطوة الخامسة قم بتحديد الشعبة المقيد بها الطالب. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تحصل على النتيجة على الفور.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

جاءت معدلات القبول هذا العام على النحو التالي:

معدل القبول في كلية الطب الموصل هو 100.33٪.

معدل القبول في كلية طب الأسنان هو 99.13٪.

معدل القبول في كلية هندسة الحاسوب هو 95٪.

معدل القبول في كلية العلوم هو 88٪.

معدل القبول في كلية الصيدلية هو 98.83٪.

معدل القبول في كلية هندسة الميكانيكا هو 86.33٪.

معدل القبول في كلية علوم الحاسب والرياضيات هي 67.67٪.

معدل القبول في كلية العلوم السياسية هو 65.5٪.

معدل القبول في كلية التمريض للذكور هو 97.67٪.

معدل القبول في كلية التمريض للبنات هو 95.33٪.

معدلات القبول في جامعة بغداد