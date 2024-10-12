“سجلي بسرعة” شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت والوثائق المطلوبة بالجزائر

تسعي الكثير من السيدات التي تريد التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الدولة الجزائرية إلي معرفة الخطوات اللازمة من اجل التسجيل في هذا البرنامج، حيث يعد هذا البرنامج دعم ومساعدة أطلقتها الحكومة الجزائرية لمواطنيها من اجل توفير حياة كريمة بجميع المواطنين بالدولة والقدرة علي مواجهة غلاء المعيشة، لكن يجب أن تتوافر في جميع من يريد التقديم بهذا البرنامج العديد من الشروط الأساسية، لذا عبر السطور القادمة سنوضح لكم التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الأتية تابعونا.

المستندات الأساسية من اجل التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، يشترط أن تكون سارية.

كما يجب تقديم نسخة من وثيقة الزواج، او وثيقة الطلاق في هذه الحالة.

تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

يشترط تقديم جميع شهادات الميلاد بجميع أفراد العائلة.

تقديم مستندا موثقا به أن لا يكون المتقدم يوجد لدية أي أصول أو أراضي مكتوبة باسمة.

تقديم جميع المستندات اللازمة الموثقة من قبل المدارس الحكومية التي يلتحق بها الأطفال.

يشترط عليها تقديم نسخة من وثيقة الإقامة.

بالإضافة إلي تقديم صور شخصية للمتقدمة حديثة.

المعايير والشروط اللازمة للتقديم علي منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر