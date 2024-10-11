“الوكالة الوطنية للتشغيل“ تُعلــن كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 والشروط اللازمة

أطلقت وزارة العمل بالجزائر منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 ويمكن التقديم عليها من قبل السيدات المطلقات والغير متزوجات ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط قامت بتحديدها الجهات المسؤولة، ويجب العلم أن الهدف من هذه المنحة هو مساعدة السيدات في الحصول على مصدر دخل ثابت ومساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

يمكن في الوقت الحالي لجميع السيدات الجزائريات التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت والحصول على راتب شهري وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

أولا يجب الدخول على موقع وزارة التشغيل بالجزائر وهذا عبر الرابط الرسمي. ثانيا قومي بالدخول على خيار الخدمات واختاري منحة البطالة. ثالثا يرجى تحديد المحافظة التي تقيمي بها. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات ويرجى إدخالها بشكل دقيق. خامسا يرجى إرسال جميع الأوراق المطلوبة. أخيرا قومي بالضغط على زر تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى السيدات المتقدمات وهي: