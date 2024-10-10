“حذاري تكون منهم”.. وزارة السكن الجزائرية توضح حالات إقصاء المسجلين من برنامج «سكنات عدل 3» AADL 2024.. توضيح هام!!

يتساءل العديد من الأشخاص عن خطوات التسجيل في سكنات عدل وما هي الفئات المستبعدة من الاستحقاق، حيث تعتبر وحدات عدل من أهم الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان الجزائرية لتوفير مسكن لجميع الشباب المقبلين على الزواج والأسر محدودة الدخل الغير قادرة على توفير منزل آمن، واليكم المزيد من التفاصيل.

حالات إقصاء المسجلين في سكنات عدل

نظراً لعمليات التسجيل العديدة التي تلقتها الوزارة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكن عدل قامت الوزارة بالإعلان عن الفئات المستثناة من الدعم وهي كالآتي:

جميع الأشخاص الذين يصل الدخل الشهري لهم إلى قيمة 24 ألف دينار.

الأشخاص المقبولين في منحة البطالة ويتلقون الدعم بشكل دوري.

جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا بعد من إنهاء مراحلهم الدراسية.

الأشخاص المالكين عقار أو منزل خاص بهم لا يحق لهم التسجيل.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

في حال رغبتك في التسجيل داخل رابط سكنات عدل فيمكنك فعل ذلك من خلال اتباعك للخطوات الآتية: