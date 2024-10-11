لولو يا لولو في نونو..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة بجودة عالية طول اليوم

وناسة الفضائية للاطفال تقوم بعرض مزيج مميز من البرامج التربوية والترفيهية والتعليمية للصغار والتي تقوم بتعزيز القيم والأخلاق النبيلة في قلوب الأطفال بالإضافة إلى أنها تساهم في تنمية مهاراتهم وذلك من خلال المحتوى المميز الذي تقدمه، قناة ماجد تعتبر أشهر قناة مخصصة للأطفال في جميع أرجاء الوطن العربي، خلال التقرير التالي سوف نزودكم بالتردد الحديث للقناة على الاقمار جميع الصناعية وذلك لتوفير لمشاهدة ما تعرضه بجودة عالية.

‎تردد قناة وناسة على النايل سات

تسعى إدارة القناة بشكل كبير إلى تحسين وتقوية جودة البث وذلك لتوفير تجربة مشاهدة متميزة للأطفال وكذلك الكبار قامت الإدارة التردد عبر النايل سات، أصبح الآن بإمكان أي شخص بالعائلة تحميل القناة على جهاز الاستقبال ببساطة من خلال بالاستعانة بالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الحديث للقناة: 11430

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: SD

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الرسيفر

يمكن مشاهدة قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل متابعة جميع أغاني لولو والتي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في الفترة الحالية لذلك يمكن بسهولة ضبط التردد الحديث للقناة على الرسيفر بطريقة مباشرة من خلال إتباع الخطوات التالية: