"بشرى للجزائريين"... بدء التسجيل للحصول على سيارة "فيات دوبلو" الجزائر 2024.. هؤلاء المواطنين أصحاب الأولوية!!

تم الإعلان عن نسخة جديدة من سيارات فيات دوبلو وهي من إنتاج مصنع فيات وهو مصنع موجود في منطقة وادي تليلات بولاية وهران، وتم توضيح أن هناك بعض الزبائن الذين سيحصلون على الأولوية في الحصول على هذه النسخة، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع تفاصيل الحصول على هذه السيارات النفعية بنسختها الجديدة ومن هم هؤلاء الأولوية، لهذا تابعوا معنا الآن السطور القادمة.

من لهم الأولوية للحصول على سيارة فيات دوبلو

قد قامت مجموعة ستيلانتيس وهذه المجموعة هي الممثلة الرسمية لعلامة فيات في دولة الجزائر بتوضيح من لهم الأولوية في الحصول على النسخة النفعية الجديدة من سيارة فيات دوبلو المصنعة حديثا، وهؤلاء الأشخاص هم الذين موجودين بالفعل في قائمة الانتظار وهم الأشخاص الذين سبق لهم طلب السيارة منذ فترة، والجدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل طلبات جديدة على هذه السيارة المميزة في الجزائر من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بـ الوكلاء المعتمدين لها.

الحصول على سيارة فيات دوبلو الجزائر 2024

قد قام وزير الصناعة هو الإنتاج الصيدلاني بتوضيح أن المصنع قام بالإعلان بشكل رسمي أنه يقوم بتصنيع 13 سيارة من نوع فيات دوبلو الجديدة في الساعة الواحدة، وذلك لكي يتم تسليم جميع سيارات التي تم حجزها بشكل سريع واستقبال الطلبات الجديدة من الطلب بالإضافة أيضا إلى سيارات دبلو الزجاجية التي سوف يتم الإعلان عنها قبل الانتهاء من العام الحالي 2024، حيث الخطة التي قام بوضعها المصنع هي عبارة عن تنفيذ وانتاج 24 ألف سيارة في العام الحالي 2024 والخطة القادمة لعام 2025 هي زيادة عدد الإنتاج ليصل إلى 90 ألف سيارة، وبالفعل ذلك سوف يكون إنتاج ضخم من قبل المصنع حيث سيزيد الانتاج حينها بنسبة 70%.