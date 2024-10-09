مغامرات منصور الجديدة..استقبال تردد قناة ماجد للأطفال على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة 2024

انتشر مؤخرا العديد من التطبيقات والبرامج الخاصة بالتواصل وكذلك الألعاب الغريبة التي قد يحمل بعضها في طياته الشذوذ والإنحراف ومنها التيك توك لهذا السبب تبحث الكثير من الأمهات عن أشياء بديلة آمنه لتوفير الترفيه للأطفال وملء أوقاتهم دون حمل هم تلقيهم شئ سلبي وفاسد يضر أخلاقهم، لهذا تبحث الأمهات عن تردد قناة ماجد الفضائية حيث تقوم القناة بعرض البرامج المفيدة والمسلية في الوقت ذاته، في هذا المقال سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ماجد للأطفال على قمر نايل سات

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة ماجد عبر ترددها الأخير والمحدث على الأقمار الصناعية، اضبطها الآن على قمر النايل سات بالاستعانة بالمعلومات التالية:

تردد الجديد للقناة على النايل سات هو:12467.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بقناة ماجد هو:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على قمر صناعي عرب سات

يتوفر تردد حديث للقناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك لتوفير تغطية عالية للقناة في كامل أرجاء الوطن العربي يمكنك بسهولة ضبطها ومشاهدتها على قمر العرب سات باستخدام بالمعلومات التالية:

التردد الجديد للقناة هو: 11526.

معامل ترميز القناة: 27500.

معامل الإستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

المسلسلات الكارتونية المعروضة على قناة ماجد كيدز

تقوم لقناة الفضائية ماجد كيدز ببث الكثير من المسلسلات الكرتونية الشيقة والمخصصة للصغار، ومنها ما يلي: