التربية الوطنية بمراكش توضح ‏رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025.. جدول ‏ الإجازات الرسمية

بعد توضيح موعد بدء الدراسة في المغرب قام الكثير من الطلاب الاستعلام عن موعد رزنامة العطل المدرسية بالمغرب في التعليم الخاص والحكومي على حد سواء، حيث يحصل الطلاب طوال العام الدراسى على عدد من العطلات تتمثل في الأعياد اليومية أو الأعياد الموسمية للمناسبات المختلفة والتي تختلف باختلاف كل دولة عن الآخرى، وإليكم المزيد من التفاصيل حول رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025 خلال السطور القادمة.

رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025

قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن رزنامة العطل المدرسية بالمغرب خلال العام الدراسي 2025 وتوضيحها جاء على هذا النحو الآتي:

يحصل الطلاب على العطلة البينية الأولى خلال العام الدراسي في اليوم ال20 من شهر أكتوبر الحالي.

اجازة المسيرة الخضراء في يوم 6 من شهر نوفمبر.

في عيد الاستقلال المغربي يحصل الطلاب على إجازة رسمية بتاريخ 18 من نوفمبر.

الإجازات الرسمية في المغرب 2025

أوضحت الوزارة أن العطل الموسمية لم يتم الاكتفاء بها إلى هذا الحد بل تتوفر مجموعة أخرى تتمثل في الآتي: