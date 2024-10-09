التربية الوطنية بمراكش توضح ‏رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025.. جدول ‏ الإجازات الرسمية

بعد توضيح موعد بدء الدراسة في المغرب قام الكثير من الطلاب الاستعلام عن موعد رزنامة العطل المدرسية بالمغرب في التعليم الخاص والحكومي على حد سواء، حيث يحصل الطلاب طوال العام الدراسى على عدد من العطلات تتمثل في الأعياد اليومية أو الأعياد الموسمية للمناسبات المختلفة والتي تختلف باختلاف كل دولة عن الآخرى، وإليكم المزيد من التفاصيل حول رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025 خلال السطور القادمة.
رزنامة العطل المدرسية بالمغرب 2025
قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن رزنامة العطل المدرسية بالمغرب خلال العام الدراسي 2025 وتوضيحها جاء على هذا النحو الآتي:
- يحصل الطلاب على العطلة البينية الأولى خلال العام الدراسي في اليوم ال20 من شهر أكتوبر الحالي.
- اجازة المسيرة الخضراء في يوم 6 من شهر نوفمبر.
- في عيد الاستقلال المغربي يحصل الطلاب على إجازة رسمية بتاريخ 18 من نوفمبر.
الإجازات الرسمية في المغرب 2025
أوضحت الوزارة أن العطل الموسمية لم يتم الاكتفاء بها إلى هذا الحد بل تتوفر مجموعة أخرى تتمثل في الآتي:
- الحصول على ذكرى موعد النبوي الشريف في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول.
- عطلة ذكرى وثيقة الاستقلال في اليوم الحادي عشر من شهر يناير القادم.
- يحصل الطالب على عطلة رسمية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.
- في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان يحصل الطالب على إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من اليوم الرابع من شهر مايو وحتى اليوم العاشر من نفس الشعر.
- اخيرا اجازة عيد الأضحى المبارك في التاسع من ذي الحجة.