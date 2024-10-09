شروط الحصول على الدعم السكني عبر وزارة الإسكان السعودي وطريقة التسجيل في البرنامج 1446

تسعى جميع الجهات الحكومية بالمملكة إلى التغلب على نسبة الفقر وتوفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين السعوديين، قامت وزارة الإسكان بالمملكة السعودية بالإعلان عن دعم سكنى الذي يستهدف بدوره الفئات محدودة الدخل وذلك من أجل توفير سكن مناسب لهم وملائم لظروفهم الاقتصادية، سوف نقدم لكم طريقة التقديم بالإضافة إلى الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان السعودية بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون بالتقديم للاستفادة من الدعم السكني، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني من جنسية سعودية.

كما يجب كذلك أن يكون الشخص مقيم بشكل كامل في السعودية ولا يكثر من التنقل.

يجب أن يكون عمر أكبر من عشرين سنة وأقل من ستين سنة.

ينبغي ألا يكون استفاد من برنامج سكني او برنامج دعم غيره في السابق.

عدم حيازة الشخص منشآت سكنية.

إرفاق المستندات التي تثبت وفاة الزوج أو الطلاق منه.

عقد إيجار خاص بالمتقدم.

ما هي طريقة التسجيل بالدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان السعودية على ضرورة التسجيل الإلكتروني للحصول على الدعم السكني عن طريق المنصة الإلكترونية دعم سكني، يتم ذلك بطريقة بسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية: