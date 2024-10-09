وزارة التربية التونسية تكشف رزنامة العطل المدرسية 2025 والعطلات الجامعية بتونس الخضراء

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن رزنامة العطل المدرسية لهذا العام، ويقصد بهذه الكلمة هي قائمة العطل والإجازات التي يتم منحها للطلاب خلال الفصول الدراسة والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن المعلمون من تنظيم الخطة التعليمية والمناهج الدراسية بالإضافة الى إعطاء فرصة لراحة الطلاب والفصل بين الدوام الدراسي المتكرر، واليكم قائمة بأسماء هذه العطل ومواعيدها الخاصة.

رزنامة العطل المدرسية 2025 تونس

يوجد مجموعة كبيرة من العطل المدرسة التي يجب اعطائها للطلاب خلال هذا العام والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:

يحصل الطلاب على إجازة عيد الجلاء والتي تكون بتاريخ 15 لشهر أكتوبر الحالي من عام 2024.

في اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر يحصل الطلاب على عطلة بمناسبة عيد الثورة، توافق يوم الثلاثاء 17 .

عطلة الشتاء والموجه بتاريخ 15 يوم تبدأ من 14 ديسمبر المقبل 2024 وتنتهي يوم 29 ديسمبر 2024.

تبدأ إجازة رأس السنة في اليوم الأول من شهر يناير القادم.

مع نهاية شهر رمضان المبارك يبدأ الطلاب في الحصول على أجازة عيد الفطر المبارك والتي يتم تحديدها تبعا لرؤية الهلال وهي غير معلومة حتى الآن.

عيد الشهداء في تونس هو إجازة رسمية توافق اليوم التاسع من شهر أبريل.

عيد الشغل في اليوم الأول من مايو.

اخيرا اجازة عيد الاضحى المبارك.

العطلات الجامعية تونس 2025

بالنسبة لرزنامة العطل الخاصة بالجامعات التونسية فمن المؤكد أن تتوافق مع الرزمانة السابقة للمدارس التعليمية، حيث بدأت للدراسة في الجامعات منذ اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر وسوف تستمر ل 28 اسبوع قادم.