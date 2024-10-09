خد بالك هتتوقف !! تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 ” الوكالة الوطنية للتشغيل ” صرف راتب كل شهر

منحة البطالة من أهم المنح الموجودة في دولة الجزائر 2024 حيث يتم تقديمها للشباب الذين لا يملكون أي مصدر دخل شهري، سواء بسبب أنهم لا يجدون أي فرصه عمل أو لأن لديهم سبب صحي يجعلهم لا يقدرون على العمل، ومن المعروف أنه إذا كنتم قد سجلت بالفعل في هذه المنحة ويحصلون على راتب شهري منها يجب معرفة حينها أنه يجب تجديدها كل ستة أشهر حتى لا يتم وقفها، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية التجديد.

منحة البطالة لجميع العاطلين في الجزائر 2024

تم التعاون مع الحكومة الجزائرية وكالة التشغيل الوطنيه بالجزائر لتقديم راتب شهر لجميع الأشخاص العاطلين في دولة الجزائر الذين لا يتوافر لديهم أي مصدر دخل لتوفير احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، وقد وصلت قيمة هذه المنحة إلى 1500 دينار جزائري، ويتم صرف هذا المبلغ بشكل شهري لمساعدتهم.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

هناك العديد من الشروط التي قامت الحكومة الجزائرية بتوضيحها؛ لكي يستطيع جميع الأشخاص الذين تتوافر لديهم التسجيل والحصول على راتب شهري، ومن دون هذه الشروط التالي:

أن يكون الشخص المتقدم جكزائري الجنسية، ومقيم دائم بها.

لا يمتلك أي أصول عقارية أو ممتلكات باسمه.

لا يوجد لديه أي مصدر دخل.

لا يجب عمل مناسب ولكن في حالة وجود عمل ولم يعمل به الشخص المتقدم يتم إيقاف صرف المنحة له.

لا يوجد لديه سجل تجاري.

خطوات تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر

تم الإعلان بشكل رسمي أن منحة البطالة يتم تجديدها كل ستة أشهر حتى لا تتعرض للايقاف، ويمكنكم تجديدها بكل سهولة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: