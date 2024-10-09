كيفاش تقدم على منحة الأمراض المزمنة بالجزائر ٢٠٢٤ والشروط اللازمة للحصول على المنحة

قامت وزارة العمل الجزائرية بالإعلان عن منحة لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يحق لجميع مواطني الدولة الذين يعانون من مرض مزمن أقعدهم عن العمل وليس لديهم القدرة الكافية على شراء الأدوية أو شراء مستلزمات الحياة الأساسية التقديم على هذه المنحة و سوف يتم الحصول على دعم شهري كبير مقدم من قبل الوزارة، وإليكم شروط الحصول على هذا الدعم و الخطوات المطلوبة للتسجيل.

الشروط اللازمة للحصول على منحة الأمراض المزمنة بالجزائر ٢٠٢٤

يوجد مجموعة من الشروط والأحكام التي يلزم توافرها أولا في المتقدم للحصول على منحة الأمراض المزمنة، ومن أول هذه الشروط ما يلي:

توضيح نوع المرض المزمن والذي يجب أن يكون موضحًا داخل تقرير طبي معتمد من إحدى مستشفيات الدولة.

عدم امتلاك أي عقارات أو أملاك ثمينة تساعد المتقدم في شراء مستلزمات الحياة او الأدوية الخاص به.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الجزائرية ومقيماً إقامة دائمة داخل الدولة.

يشترط تقديم ما يثبت الإقامة داخل الدولة.

أن لا يقل عمر الشخص عن 18 عام.

عدم وجود عائل للمريض.

خطوات التقديم على منحة الأمراض المزمنة بالجزائر ٢٠٢٤

في حالة مطابقة الشروط والأحكام السابقة فيمكن بعد ذلك التقديم على المنحة بكل سهولة وذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية: