التعليم تحدد.. موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446 حسب التقويم الدراسي

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446 هذا ما ينشغل به الطلاب جميعاً خلال هذه الفترة لأن وزاترة التربية والتعليم وضعت خريطة دراسية بمواعيد الاختبارات والأجازات الرسمية والمطولة على مدار العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية، حيث الطلاب حالة من الترقب ويريدون معرفة موعد بداية الاختبارات كي يكون على أتم الاستعدادات.

المملكة العربية السعودية، تختلف في نظام التعليم عن اي دولة أخرى، معظم الدول تطبق نظام فصلين دراسيين الأول والثاني، ولكن المملكة تطبق نظام الثلاثة فصول منذ عدة سنوات، وأكدت بأن هذا النظام أفضل كثيراً للطلاب، وكانت النتائج منذ تطبيق هذا النظام مرتفعة للغاية لأن المنهج الدراسي أصبح أسهل بالنسبة لهم، تابعوا معنا التقرير التالي ونتعرف معاً على موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

كشفت التعليم السعودية أنها تستعد من الآن لاستقبال الطلاب في اللجان المدرسية لتأدية الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وحسب الموعد الزمني للاختبارات، تعقد رسمياً في يوم الأحد الموافق 3 من نوفمبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 7 من نوفمبر 2024، ويكون هناك ترتيبات و تجهيزات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على استقرار اللجان من أي غش.

التقويم الدراسي للعام الدراسي 1446-1447

هناك تقوم دراسي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية قبل انطلاق موعد الدراسي لكي يكون الطلاب على علم بموعد الدخول المدرسي والاختبارات والإجازات ونهاية السنة الدراسية وغيرها ويأتي التقويم الرسمي على النحو التالي