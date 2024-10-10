اصرف 450 الف دينار فور التسجيل في الاعانة الاجتماعية بالعراق.. وشروط التسجيل في الدعم

يعتبر برنامج الاعانة الاجتماعية من اهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين هناك، حيث تحرص على تقديم مبلغ مالي يبلغ قيمته 450.000 دينار شهريا لجميع مستفيدي الاعانة، وقد تساءل المواطنين على خطوات التسجيل في البرنامج، وقد ردت الحكومة العراقية بالخطوات الصحيحة للتسجيل واعلنت ايضا شروط التسجيل التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين على الدعم سنتعرف عليها.

خطوات التسجيل في الاعانة الاجتماعية بالعراق

اوضحت الحكومة العراقية بانه يتم العمل على التسجيل في البرنامج الكترونيا من خلال منصة مظلتي، وذلك لتوفير صرف الدعم لكافة المواطنين من محدودي الدخل التي ينطبق عليهم الشروط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة مظلتي من هنا.

ثم يتم الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموجودة امامك.

يعرض الموقع استمارة التسجيل، والتي يجب الالتزام بتسجيل كافه البيانات الشخصية للمواطن بها.

ثم اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين دراسة الطلب الخاص بك من قبل وزارة العمل العراقية والموافقة على صرف قيمة الدعم.

موعد صرف راتب الاعانة الاجتماعية

بعد الاطلاع على الطريقة الصحيحة للتسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية، يتساءل المتقدمين على موعد صرف قيمة المبلغ وقد ردت وزارة العمل العراقية بانه في حين الموافقة على طلب المتقدم على الدعم يتم صرف قيمة المبلغ شهريا في اول الشهر الميلادى، ويتم صرفة على هيئة وجبات لكافة المواطنين التي صدر اسمائهم من ضمن المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وقد اوضحت وزارة العمل بانه يمكن لكافة المواطنين المسجلين في البرنامج الاستعلام على اسمائهم فور اصدار الوجبة من منصة مظلتي، بعد تسجيل بعض البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة وتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.