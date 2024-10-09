سن التقاعد الجديد للنساء في الجزائر! وزارة المالية تُعلن تعديلات جديدة حول التقاعد+ الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الجديد

سن التقاعد الجديد للنساء في الجزائر.. أثارت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشعب الوطني بالجزائر شغف العديد من المواطنين والمواطنات، لتدور التساؤلات بشكل مستمر حول هذه التعديلات التي لاقت قبولاً كبيرًا في صالح العاملين بالدولة، وهو ما نتعرف عليه في مقال اليوم بشكل شبه تفصيلي.

تعديلا سن التقاعد للنساء في الجزائر

وفقًا لما أصدره مجلس الشعب الجزائري مؤخرًا حول التعديلات الجديدة التي أجرت على سن التقاعد للنساء في ولايات الجزائر، كما يأتي:-

يحق للمرأة التقاعد في سن الـ 55 عامًا سواء كانت موظفة في القطاع العام أو الخاص.

بالإضافة إلى أن الرجال فإن سن التقاعد الجديد يكون عند الـ 60 عامًا.

في حالة المهام الشاقة أو غيرها يمكنهم التقاعد عند سن الـ 55 سنة للرجال.

بينما النساء إذا كانوا يعملون في مهام شاقة يحق لهم التقاعد عند سن الـ 50 عامًا.

على أن يتم احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل في الدولة الجزائرية، مع صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالمتقاعدين بالدولة.

ما هي شروط سن التقاعد في الجزائر للنساء

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقاعد داخل ولايات الجزائر، كما نص على النحو الأتي:-