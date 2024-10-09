“التعليم العالي” رابط نتائج معدلات القبول المركزي والحدود الدنيا في الجامعات العراقية وكيفية الاستعلام عنها

هناك بحث متواصل حول معدلات القبول المركزي والحدود الدنيا في الجامعات العراقية حيث هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين حصلوا على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني ويرغبوا معرفة مستقبلهم في الجامعات العراقية والمعاهد بالدولة لذا سوف نوضح لكم اليوم معدلات القبول المركزي بالعراق وطريقة الاستعلام عنها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني للحصول على النتيجة النهائية لمعدلات القبول المركزي بالعراق.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

وضحت وزارة التعليم العالي بأن هناك بعض المؤشرات حول معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات العراقية لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل نتائج معدلات القبول المركزي لبعض الجامعات في دولة العراق كما يلي:

في البداية معدل قبول كلية الحقوق وصل إلى 78.83%.

كما معدل قبول كلية التربية في بغداد وصل إلى 67.5%.

كذلك معدل قبول الجامعات في كلية العلوم السياسية وصل إلى 65.5%.

معدل القبول في كلية الهندسة الميكانيكية وصل إلى 86.33%.

كما معدل القبول في كلية الآداب جامعة بغداد وصل إلى 75.17%.

كلية طب الموصل وصل معدل القبول إلى 100.33%.

كلية الصيدلة وصل معدل القبول إلى 98.83%.

كلية هندسة وصل معدل القبول إلى 95%.

كذلك معدل القبول في كلية العلوم وصل إلى 88%.

كما معدل القبول في كلية علوم وتقنيات البيئة وصل إلى 62%

كلية التربية قسم رياض الأطفال في جامعة بغداد وصل معدل القبول إلى 66.17%.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالعراق