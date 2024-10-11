اكتشفوا عالم المرح مع قناة Wanasah للأطفال.. ترددات 2024 ومحتوى ممتع

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، وقد بدأت بثها منذ فترة قليلة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم قيم التسامح والاحترام، تُعرض على القناة العديد من الأناشيد الممتعة والمسلية، بالإضافة إلى شخصيات كرتونية محبوبة مثل “لولو”​، تعد القناة وجه للأطفال لتسليتهم وتقديم برامج تعليمية وترفيهية نافعة، يمكن متابعة القناة على الأقمار الصناعية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة وطرقة ضبطها.

ترددات قناة Wanasah للأطفال 2024

القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500​

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات لمتابعة البرامج والأغاني المخصصة للأطفال.

ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر بخطوات سهلة يمكنك متابعة قناة وناسة وتقديمها للأطفال يستمتعون بمحتوى ترفيهي في أوقات فراغهم، اتبع الخطوات التالية لضبط القناة:

فتح إعدادات الريسيفر: اضغط على زر “الإعدادات” (Settings) على جهاز التحكم عن بُعد. اختيار تركيب القنوات: من القائمة، ابحث عن خيار “تركيب” أو “تعديل” (Installation أو Edit)، ثم اختر “إضافة قناة”. تحديد القمر الصناعي: اختر القمر الصناعي المناسب، مثل نايل سات أو عرب سات. إدخال الترددات: على نايل سات:التردد: 11470، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، وعلى عرب سات:التردد: 11270، والاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500. البحث عن القنوات: بعد إدخال جميع المعلومات، اضغط على زر “بحث” (Search) وانتظر حتى ينتهي من عملية البحث. حفظ القناة: عند ظهور قناة وناسة في قائمة القنوات، يمكنك حفظها لمشاهدتها لاحقًا.

أهم مميزات قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال تتميز بـالتالي: