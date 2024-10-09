قناة أون سبورتس تنفرد بإذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال تعرف على موعد المباراة وكيفية حجز التذاكر ب 100 جنيه

موعد المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية، وهذا ما أعلنته قناة أون تايم سبورت منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وهو خبر سعيد لعشاق كرة القدم المصرية والعربية، وبالأخص الإماراتية، حيث ستقوم ببث مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة أمام نادي العين الإماراتي، لذا، سنوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من خلال هذا المقال اليوم.

موعد المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية

أوضح الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية من خلال تقرير مفصل مواعيد جميع المباريات في أقوى البطولات بين الأندية العالمية.

حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباراة ستقام في 29 أكتوبر 2024.

على ملعب النادي المستضيف “النادي الأهلي المصري” في أرضية ستاد القاهرة الدولي.

سعر تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تحظى مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي بتركيز كبير لأنها تضم أبطال قارتين، أفريقيا وآسيا.

مما يجعلها واحدة من أهم المباريات في تاريخ كرة القدم العربية.

ستقام المباراة في أجواء من الترقب الشديد من قبل جمهور كرة القدم.

في هذا السياق، أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن تذاكر المدرجات من الدرجة الثالثة.

ستكون متاحة للجمهور بسعر 100 جنيه مصري.

وذلك في إطار الجهود لتسهيل حضور الجماهير لدعم فريقها في هذه المباراة الحاسمة.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين

في البداية، ستصبح التذاكر متاحة للجمهور قبل المباراة بأسبوع على الأقل، يمكن لجميع الجماهير شراء التذاكر من خلال موقع “تذكرتي” بعد التسجيل فيه، من الضروري أيضا متابعة التحديثات المتعلقة بالحجز والأسعار من خلال القنوات الرسمية.