الآن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والعملات المختلفة في جميع البنوك 11 أكتوبر 2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم اهتماماً كبيراً على محرك البحث “جوجل”، بسبب الانخفاض الذي طرأ على قيمة الريال خلال عمليات البيع والشراء في الأسواق البنكية المصرية والعالمية، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي سعر 12.84 جنيه عند الشراء و12.88 جنيه عند البيع.

في بنك مصر، بلغ سعر الريال 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الشراء في بنك القاهرة إلى 12.85 جنيه وسعر البيع إلى 12.90 جنيه.

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك.

ثبت سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند مستوياته الأخيرة بعد الانخفاض، حيث وصل سعر الشراء إلى 12.81 جنيه وسعر البيع إلى 12.89 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف الإسكندرية

شهد الريال السعودي تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، حيث بلغ سعر الشراء 12.87 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

في بنك قناة السويس، سجل سعر شراء الجنيه 12.81 وسعر البيع 12.89.

في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الشراء إلى 12.86 جنيه وسعر البيع إلى 12.90 جنيه.

عرض بنك البركة سعر الريال السعودي عند 12.88 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

قدم بنك سايب سعر الشراء عند 12.89 جنيه وسعر البيع عند 12.67 جنيه.

في المصرف المتحد، ثبُت سعر الشراء عند 12.45 جنيه وسعر البيع عند 12.91 جنيه.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري