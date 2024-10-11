ارتفاع خرافي .. سعر الكتكوت الابيض اليوم 11 اكتوبر في بورصة الدواجن وفي اسواق المحليين المصريين

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم زيادة غير عادية ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث اقترب من 60 جنيهاً للكتكوت الواحد عمر يوم، ولا يعرف أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت لهذه الأرقام الفلكية التي لم تُسجل من قبل، حتى خلال أزمة الأعلاف في العام الماضي لم يكن سعر الكتاكيت يصل إلى هذا المستوى.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

أدى ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض إلى زيادة سعر الدجاج اليوم ليصل إلى مستوى جديد، حيث تجاوز الآن في المتاجر التسعين جنيهًا للكيلو.

وأشار بعض العاملين في سوق الدواجن إلى أن زيادة سعر الكتكوت الأبيض ترجع إلى الإقبال الكبير عليه من قبل المربين في الوقت الحالي، وذلك بعد انكسار موجة حر الصيف التي تسببت في خسائر كبيرة للمربين.

تعود أزمة ارتفاع أسعار الكتاكيت أيضاً إلى زيادة أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، وهناك توقعات تشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى يصل سعر الكتكوت إلى 60 جنيه خلال الفترة المقبلة.

أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركة الوطنية 54.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت في شركة نيوهوب مصر اليوم 53 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للواجن بلغ الآن 54 جنيه في البورصة.

كتكوت شركة الوادي فسجل 50 جنيه.

كتكوت مكة المكرمة سجل الآن 53 جنيه.

شهدت أسعار الدواجن اليوم أيضاً زيادة كبيرة مقارنةً بأسعار الأيام السابقة، وذلك نتيجةً لتأثير سعر الكتكوت الأبيض. وفيما يلي أسعار الدواجن الحالية في بورصة الدواجن:

سعر كيلو الدجاج الأبيض في البورصة بلغ حالياً 84 جنيه.

سعر كيلو الدجاج الساسو في سوق البورصة اليوم بلغ 111 جنيه.

سعر البيض

مع زيادة أسعار الدجاج والكتاكيت، شهدت أسعار البيض بمختلف أنواعه أيضًا ارتفاعًا، حيث أصبحت الأسعار الحالية على النحو التالي.