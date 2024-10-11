11 أكتوبر 2024 .. سعر طن الحديد اليوم – حديد عز وجميع الشركات المصرية للتجار والمستهلكين

نقدم لكم اليوم أسعار الحديد الجديدة في مصر، والتي تهم الكثير من التجار والمقاولين وملاك المشاريع في جميع المحافظات، حيث أن حديد عز يعتبر من أبرز وأفضل أنواع الحديد في السوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط، مما يجعله يحظى بشعبية واسعة بين المستهلكين والتجار، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر طن الحديد اليوم – حديد عز 11 أكتوبر 2024.

سعر طن الحديد اليوم – حديد عز

أسعار طن الحديد من شركة حديد عز، حسب آخر التحديثات اليوم، هي كالتالي:

سعر الطن من الحديد للموزعين هو 40,700 جنيه مصري، مع تسليم في موقع المصنع.

السعر التوجيهي لبيع تجار الجملة هو 41,718 جنيه مصري، مع تسليم في موقع المخزن.

السعر الموصى به من قبل تجار التجزئة للمستهلك هو 42,165 جنيه مصري، مع تسليم البضاعة في موقع المستودع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

إليكم أسعار الحديد من شركات متنوعة في مصر كما يلي:

حديد شركة الكومي: 38,800 جنيه للطن.

حديد شركة المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد شركة مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

حديد شركة عز: 41,500 جنيه للطن.

حديد شركة بشاي: 41,200 جنيه للطن.

حديد شركة العتال: 39,000 جنيه للطن.

حديد شركة المعادي: 38,800 جنيه للطن.

حديد شركة عطية: 39,000 جنيه للطن.

حديد شركة العشري: 38,800 جنيه للطن.

حديد شركة الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد شركة بيانكو: 38,800 جنيه للطن.

حديد شركة المصريين: 41,100 جنيه للطن.

حديد شركة سرحان: 38,800 جنيه للطن.

يتبين من الجدول أن أسعار الحديد تختلف بين الشركات استنادًا إلى الجودة والعلامة التجارية، حيث تتراوح أسعار الطن بين 38,800 جنيه و 41,718 جنيه حسب نوع الحديد والشركة المنتجة.