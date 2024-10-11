في بداية تعاملات الجمعة 11 أكتوبر 2024 .. انخفاض طفيف في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر والسبائك

يزداد اهتمام المواطنين في مصر يوميًا بمعرفة أسعار جرام الذهب، وخصوصًا عيار 21 الذي يعتبر الأكثر رواجًا في محلات المجوهرات، وفي بداية تعاملات يوم 11 أكتوبر 2024، شهدت أسعار الذهب بعض التغييرات التي يود الكثير من المستهلكين الاطلاع عليها، لاسيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في الأيام السابقة، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر
يعتبر عيار 21 من الأكثر شيوعًا في سوق الذهب المصري، بناءً على آخر التحديثات من محلات المجوهرات، كانت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
- عيار 18: تكلفة الشراء 3,047 جنيه، وتكلفة البيع 3,039 جنيه.
- عيار 21: سعر الشراء 3,555 جنيه وسعر البيع 3,545 جنيه.
- عيار 22: سعر الشراء هو 3,724 جنيه، وسعر البيع هو 3,714 جنيه.
- عيار 24: سعر الشراء هو 4,063 جنيه وسعر البيع هو 4,052 جنيه.
- عيار 14: سعر الشراء 2370 جنيه وسعر البيع 2363 جنيه.
- عيار 12: سعر الشراء 2,031 جنيه، وسعر البيع 2,026 جنيه.
- عيار 9: سعر الشراء 1,524 جنيه، وسعر البيع 1,519 جنيه.
سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر
إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها كما تم توثيقها اليوم:
- سبيكة ذهب وزن ربع جرام:1,340 جنيه
- سبيكة ذهب وزن نصف جرام:2,575 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 1 جرام:4,670 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام:11,633 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 5 جرام:22,715 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 10 جرام:45,415 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 20 جرام:90,705 جنيه
- سبيكة ذهب وزن نصف أونصة:71,775 جنيه
- سبيكة ذهب وزن أونصة:141,535 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 50 جرام:225,105 جنيه
- سبيكة ذهب وزن 100 جرام:450,210 جنيه
- سبيكة ذهب وزن ربع كيلو:1,118,635 جنيه
- سبيكة ذهب وزن نصف كيلو:2,236,730 جنيه
- سبيكة ذهب وزن كيلو:4,471,225 جنيه