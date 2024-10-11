في بداية تعاملات الجمعة 11 أكتوبر 2024 .. انخفاض طفيف في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر والسبائك

يزداد اهتمام المواطنين في مصر يوميًا بمعرفة أسعار جرام الذهب، وخصوصًا عيار 21 الذي يعتبر الأكثر رواجًا في محلات المجوهرات، وفي بداية تعاملات يوم 11 أكتوبر 2024، شهدت أسعار الذهب بعض التغييرات التي يود الكثير من المستهلكين الاطلاع عليها، لاسيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في الأيام السابقة، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر

يعتبر عيار 21 من الأكثر شيوعًا في سوق الذهب المصري، بناءً على آخر التحديثات من محلات المجوهرات، كانت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

عيار 18: تكلفة الشراء 3,047 جنيه، وتكلفة البيع 3,039 جنيه.

عيار 21: سعر الشراء 3,555 جنيه وسعر البيع 3,545 جنيه.

عيار 22: سعر الشراء هو 3,724 جنيه، وسعر البيع هو 3,714 جنيه.

عيار 24: سعر الشراء هو 4,063 جنيه وسعر البيع هو 4,052 جنيه.

عيار 14: سعر الشراء 2370 جنيه وسعر البيع 2363 جنيه.

عيار 12: سعر الشراء 2,031 جنيه، وسعر البيع 2,026 جنيه.

عيار 9: سعر الشراء 1,524 جنيه، وسعر البيع 1,519 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها كما تم توثيقها اليوم: