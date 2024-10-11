تقلب اسعار في السلع التموينية .. سعر طن الأرز الشعير اليوم 11 أكتوبر 2024

يشهد سعر الأرز الشعير استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم 11 أكتوبر 2024، بعد فترة من التقلبات في الأسعار، وقد ساهمت وزارة التموين المصرية في هذا الاستقرار من خلال تعاقدها على شراء كميات كبيرة من الأرز وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن جهودها للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر طن الأرز الشعير اليوم.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يعتبر الأرز من العناصر الغذائية الأساسية في مصر، حيث يولي له العديد من التجار وربة المنزل أهمية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في المائدة المصرية، ووفقًا لأحدث التداولات في الأسواق، جاءت أسعار الأرز الشعير كما يلي:

سعر الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة هو 15,600 جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير ذو الحبة العريضة هو 17,000 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض المحلّي عريض الحبة بكسور 3% هو 26,500 جنيه للطن.

سعر الأرز البلدي الأبيض رفيع الحبة كسر 5% هو 24,500 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز السائب اليوم:26 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم في مصر

بجانب أسعار الأرز، سجلت أسعار السلع الأساسية الأخرى استقرارًا في الأسواق المصرية، وكانت الأسعار كما يلي:

سعر العدس المعبأ:65.11 جنيه للكيلو.

سعر السكر:38.48 جنيه للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة:32.11 جنيه للكيلو.

سعر لتر زيت الذرة:106 جنيه.

سعر كيلو الدواجن:100 جنيه.

سعر كيلو الدقيق:27.25 جنيه.

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في أسعار الأرز الشعير، وذلك بفضل جهود وزارة التموين في ضبط الأسعار عن طريق توفير كميات كبيرة بأسعار منخفضة، حيث يعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الوزارة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية.