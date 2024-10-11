“التوقيت بالضبط” ساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي والأهلي والرياض ولانماء دفعة أكتوبر 2024؟

من بين الأسئلة التي تكررت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة هي الساعه كم ينزل حساب المواطن، وبالأخص من قبل المستفيدين الجدد الذين تم قبول طلباتهم وتأكيد أهليتهم للحصول على الدعم، حيث تودع مستحقاتهم في حساباتهم الشخصية في بنك الراجحي أو البنك الأهلي وغيرها، ويعتبر برنامج دعم حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات التي تعيقهم عن العمل، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة، ومحاولة من الحكومة السعودية لتحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى الحياة.

الساعه كم ينزل حساب المواطن

بالنسبة للرد على تساؤلات المستفيدين حول موعد صرف حساب المواطن، أكدت وزارة الموارد البشرية أن الدعم يبدأ صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

حيث يتم إيداع المخصصات المالية في الحسابات البنكية اعتبار من الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

ويبدأ ظهور الدعم في حسابات المستفيدين اعتبار من الساعة 10 صباحا.

مع تدرج الصرف في جميع البنوك وفقا لساعات العمل الخاصة بكل بنك.

ويعتبر هذا الوقت موعد ثابت حددته الوزارة لتمكين جميع المستفيدين من سحب مستحقاتهم.

وتبدأ عمليات الصرف في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 أكتوبر الحالي.

كما أتاح الوزارة خدمة الاستعلام عن تفاصيل حساب المواطن بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر أو الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024

يمكن لجميع المستفيدين استخدام منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة بمستحقاتهم في برنامج حساب المواطن، ويتطلب الاستعلام اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط حساب المواطن.

بعد ذلك، يقوم المستفيد بإدخال معلومات تسجيل الدخول.

وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية للمنصة، يختار المستخدم أيقونة الخدمات المتاحة.

ثم يضغط على أيقونة حساب المواطن.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق للدخول إلى حسابه.

وفي النهاية، يضغط على زر الاستعلام لتظهر له جميع المعلومات.

شروط الانضمام إلى حساب المواطن

من أبرز الشروط اللازمة للاستفادة من دعم حساب المواطن ما يأتي: