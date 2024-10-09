اللقاء مع الفراعنة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 مجانا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر نايل سات بشكل مجاني، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للمنتخبات 2025 التي ستعقد في المغرب، يدخل المنتخب المصري المباراة مدعوم بجماهيره وتراثه الكبير في القارة الأفريقية، بينما يسعى منتخب موريتانيا لتحقيق واحدة من أبرز المفاجآت في التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ستنقل مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا عبر قناة ON TIME SPORTS 1 التي تذاع مباشرة على القمر الصناعي نايل سات، ستبدأ المباراة يوم الجمعة 11 أكتوبر في الساعة السابعة مساء، على ملعب القاهرة الدولي، وسيكون لاعبو المدير الفني الوطني حسام حسن مستعدين لحسم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا مبكرا من خلال الانتصار والوصول إلى النقطة التاسعة، تردد القناة التي تبث مباراة مصر وموريتانيا، يمكنكم متابعة قناة أون سبورت التي ستبث مباراة مصر وموريتانيا بجودة HD، عبر التردد التالي:

التردد: 11861.

الأستقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ: 5/6.

مواجهة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، وقد حقق المنتخب المصري انتصارين سابقين على كل من الرأس الأخضر وبوتسوانا، ليحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، يسعى المنتخب المصري للحصول على النقطة التاسعة لضمان التأهل عملياً إلى الدور الثاني، حيث يتأهل فريقان فقط إلى هذه المرحلة.

صلاح ومرموش يقودان الهجوم

يبدو أن التألق الملحوظ لكل من الأسطورة المصرية محمد صلاح، والنجم الصاعد عمر مرموش، الذي يبرز بمستواه المميز في الدوري الألماني لكرة القدم، سيلعبان دور رئيسي في استراتيجية المدرب حسام حسن في المباريات القادمة وقيادة هجوم منتخب الفراعنة.