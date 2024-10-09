متاح من هنا.. الاستعلام عن نتائج القبول المركزي للطلاب بالعراق 2024 فى الجامعات والمعاهد العراقية mohesr.gov.iq

يبحث طلاب العراق بشكل مستمر عن نتائج القبول المركزي بالعراق 2024، حيث أنها تحدد مسيرة الطالب الجامعي، لذلك تبذل وزارة التعليم قصارى جهدها للكشف عن نتائج جميع المحافظات بدون أخطاء حتى يحصل كل طالب على حقه، كما أنها تتيح ميزة الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني من خلال اتباع خطوات بسيطة لتسهيل هذه العملية على الطلاب.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالعراق 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول للطلاب في جميع المحافظات العراقية باتباع مجموعة من الخطوات:

الدخول إلى موقع الوزارة للاستعلام عن معدلات القبول. يجب تحديد “نتائج معدلات القبول المركزي”. بعد ظهور خدمة الاستعلام عن النتائج يجب الضغط عليها. إدخال جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام. الضغط على زر “البحث” و انتظر قليلاً لانتهاء التحميل. ثم تظهر الكلية الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج. يجب طباعة استمارة النتائج لضرورة احتياجها ضمن الوثائق الرسمية للطالب عند التقديم للجامعة.

معدلات القبول المركزي في جامعات العراق 2024

ووفقًا لوزارة التعليم العالي فإن متوسط معدلات القبول بالجامعات العراقية، هي كالتالي: