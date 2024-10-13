” الحكومة الجزائرية توضح “.. حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الى 8000 دينار جزائري 2025 وأهم الشروط المطلوبة

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر من 800 دينار إلى 8000 دينار، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المستفيدات والمتابعين لهذا الدعم الاجتماعي، إلا أن الوكالة الوطنية للتشغيل سارعت لنفي هذه الأخبار بشكل قاطع، وأكدت الوكالة أنه لم يتم إجراء أي زيادة في قيمة المنحة، وأن المبلغ الحالي سيظل 800 دينار جزائري، مع عدم وجود خطط حالية لزيادته، وسوف نوضح ما نوهت عنه الجهات المختصة في هذا الصدد.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

كما دعت الوكالة الوطنية للتشغيل المواطنين إلى توخي الحذر من الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وفي حال حدوث أي تغييرات تتعلق بمنحة المرأة الماكثة في البيت، فإن الوزارة ستقوم بالإعلان عنها عبر صفحتها الرسمية وقنواتها المعتمدة لضمان وصول المعلومة الدقيقة للمستفيدات.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

من أجل الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل ضرورة توفر مجموعة من الشروط على المتقدمة استيفاؤها، على أن تشمل هذه الشروط: