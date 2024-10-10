تسعد وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق من أجل إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق في الفترة القادمة خصوصا بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم على منحة الطلاب بجميع المحافظات منذ أمس الأثنين الموافق السابع من شهر أكتوبر من العام الجاري من أجل منحهم الراتب الشهري للصرف على أسرهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

وقد ارتفع البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر من العام الجاري من قبل الملايين من المواطنين في العراق من أجل البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل فضلا عن فيس بوك موقع تبادل الصور والفيديوهات والمنشورات من أجل الحصول على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق.

كشوفات الرعاية الإجتماعية في العراق

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق أن هناك مناقشة إدراج في موزونة العراق للعام القادم 2025 من أجل صرف الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق مشيرا إلى حتي الأن لم تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق بإعلان عن كشوفات أسماء المقبولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

وهناك توقعات أن تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق بالكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة أو السابعة في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القادمة من أجل البدء في صرف الدعم لجميع المواطنين المستحقين .