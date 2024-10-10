الحكــومة تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة + هذه شروط الحصول علي الدعــم المالي بسهولة

بحث الكثير من السيدات في دولة الجزائر عن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة، ويأتي ذلك بعد تداول العديد من الاخبار التي تفيد ذلك حيث تعتبر هذه هل منها احد اهم البرامج الخاصة بالدعم المالي التي تخصصه الدولة للسيدات من أجل تحسين المستوى المعيشي لهم وقد قامت وزارة العمل والتشغيل بإطلاق الرابط الإلكتروني لكي يتم التقديم على المنحة من خلاله كما قامت الوزارة بتوضيح أهم الشروط اللازمة للحصول على المنحة.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة

تم انتشار حالة من الجدل حول زياده القيمه الخاصه بمنحه المراه الماكسه من مبلغ 800 دينار جزائري الى 8000 دينار ولكن قامت الوطنية للتشغيل تصيح الآتي:

نفي صحة الأخبار السابقة كما أنها قامت بالتأكيد على ان القيمه الخاصه بالمنحه لم تتغير.

أن الوزارة لا يوجد لديها أي خطط لزيادة المنحة.

كما قامت الوكالة بدعوة الجميع الى ضرورة التحقق من الشائعات التي يتم اطلاقها كما قامت بالتأكيد على أنه في حالة حدوث اي زياده سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك من خلال الصفحه الرسميه.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتأكيد على ضرورة أن يتوفر عدد من الشروط لكي تقوم المرأة الاستفادة من المنحة لعام 2024 وقد شملت هذه الشروط ما يلي: