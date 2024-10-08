رابط نتيجة مسابقة المعلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.. السايت شغال دلوقت

تم ارتفاع معدلات البحث في هذا التوقيت عن مسابقة المعلمين، ويأتي ذلك بعد أن قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتصريح عن إتاحة النتائج من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية لذلك فإن الكثير من التساؤلات قد تمت في هذا التوقيت بالإضافة إلى التساؤل أيضا عن الرابط الخاص بتظلمات نتيجة مسابقة المعلمين 2024
نتيجة مسابقة المعلمين 2024
من الجدير بالذكر أن مسابقة المعلمين معلم مساعد ماده قد جاءت لجميع الصفوف الابتدائيه المتمثلة بدءا من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في التخصصات التالية:
- مادة اللغة الانجليزية.
- مادة الرياضيات .
- ماده الدراسات الاجتماعيه
- مادة العلوم .
- مادة الحاسب الآلي.
- مادة اللغة العربية.
كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024
يمكن لجميع الطلاب المتقدمين في مسابقة المعلمين لعام 2024 لشغل وظيفة معلم مساعد ماده أن يقوموا الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة وقد تمثلت هذه الخطوات في التالي:
- الذهاب اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.
- كتابه بعد ذلك في هذه الخطوة الرقم القومي للشخص المتقدم.
- ملء بعد ذلك رقم التقديم في المكان المخصص لذلك.
- الضغط في هذه الحالة على تبويب الاستعلام وسوف يتم ظهور النتيجة سواء في حالة القبول أو في حالة الرفض.
- موعد تظلمات نتيجة مسابقة المعلمين 2024
- صرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يلي:
- سوف يتم فتح باب التظلم على النتائج للأشخاص المتقدمة في مسابقة المعلمين 2024 بدءا من يوم الاثنين الموافق يوم 7 أكتوبر 2024 في هذا الشهر الجاري.
- سوف تستمر مدة فتح باب التظلم للأشخاص المتقدمة والذي لم يتم محالفة الحظ لهم لمدة اسبوعين من نفس الشهر من خلال موقع البوابه الالكترونيه.