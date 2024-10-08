أحداث حصرية ومثيرة مع الحلقة الثانية مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بجودة فائقة على القنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم العربي قيامة عثمان عرض الحلقة الثانية من الموسم السادس، حيث أن المسلسل لديه شهرة واسعة وجمهور عريق للغاية بفضل أحداقه الشيقة والممتعة للغاية، فالمسلسل تدور أحداثه حول فترة تأسيس الدولة العثمانية الكبرى على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، ويروي العمل الكثير من الأحداث الحقيقة ويكشف عن الصعوبات والمؤامرات التي تعرض لها المؤسس، وخلال هذه التقرير سوف نوافيكم بباقي التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع فتابعونا.

موعد عرض الحلقة الثانية مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

خلال الفترة الأخيرة زادت التساؤلات بشكل كبير عن موعد عرض أولى حلقات الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان، وقدد تم عرض الحلقة الأولى في الأسبوع الماضي يوم الاربعاء الموافق 2 أكتوبر، وعليه سيتم عرض الحلقة الثانية من العمل يوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر، وقد حققت الحلقة الأولى من الموسم نسبة مشاهدة عالية ونالت على اعجاب الجميع لما تحمله من أحداث مشوقة ومثيرو للغاية، حيث بدأ المؤسس عثمان يقترب من تحقيق حلم والده أرطغرل وهو بناء أكبر دولة تضم القبائل التركية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يتعرض لها من الاعداء.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يوجد أكثر من قناة تهتم بنقل أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان غير شاشتها في الوطن العربي، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية من أولى القنوات التي تنقل المسلسل عبر شاشتها بجاية من الموسم الأول حتى الموس السادس الحالي، وإليكم الآن تردد قناة الفجر الجزائرية وهو:

تردد قناة الفجر الجزائرية على الناسل سات

التردد: 12834.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات