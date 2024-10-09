استخرج عبر نتائجنا “results.mlazemna.com” نتائج القبول المركزي 2024/2025 في جميع الجامعات العراقية

نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية عبر موقع نتائجنا يعد أكثر ما يبحث عنه الطلاب في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن غلق باب التقديم في القبول المركزي في يوم واحد أكتوبر الماضي، كما أكدت أيضًا على توفير رابط يتم من خلاله الاستعلام بشكل إلكتروني عن كشوفات بأسماء المقبولين في حال الإنتهاء من رفعها في جميع محافظات العراق.

نتائج القبول المركزي 2024/2025 في الجامعات العراقية

يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة معدلات القبول المركزي pdf حتى يطمئنوا على مستقبلهم الأكاديمي، ونوضح لكم في السطور القادمة الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول بكل سهولة وهي كالآتي:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أو عن طريق موقع نتائجنا.

أو عبر رابط نتائج القبول المركزي 2025 نتائجنا.

بعدها قم بالدخول لقسم الاستعلامات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثم قم بالبحث عن نتائج القبول المركزي 2024.

عليك تدوين البيانات المطلوبة منك بدقة مثل الرقم الامتحاني، الرقم الوطني، وبعض البيانات الأخرى.

ثم اضغط على ايقونة استعلام

بعد ذلك سوف تعرض نتائج القبول المركزي أمامك، والتي تبين الكليات أو المعهد الذي يمكن للطالب الالتحاق به بناءًا على المعدل الدراسي.

والجدير بالذكر أن الوزارة تستعد لرفع النتائج في كل الجامعات العراقية والمعاهد بكل مديريات التربية، حيث أكدت على أنه سوف يتم كشف معدلات القبول في خلال الاسبوع الجاري، ويصبح بإمكان الطلاب الحصول على درجاتهم في جميع المحافظات بالعراق(بغداد، نينوى، ديالى، البصرة، صلاح الدين، الانبار، القادسيه، واسط، بابل، دهوك، المثنى، كربلاء، ميسان، ذي قار).

نسب معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

بلغ المعدل في كلية الطب الموصل نسبة 100.33%، ووصل المعدل في كلية الصيدلة إلى 98.83%، وفي كلية العلوم وصل إلى 88%، وفي كلية العلوم السياسية نسبة 65.5%، وفي كلية علوم وتقنيات البيئة معدل 62%، بينما بلغ المعدل في كلية هندسة الحاسوب نسبة 95%، وجاء المعدل في كلية الهندسة (الهندسة الميكانيكية) 86.33%، وبلغ المعدل في كلية الحقوق نسبة 78%، ويتم التعرف على المعدلات عبر موقع الوزارة الرسمي.

وزاره التعليم العالي تعلن قريبا عن معدلات القبول في جميع الجامعات العراقيه وذلك في وقت قريب من خلال موقع نتائجنا الوزاري أو عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها، حيث يقوم الطالب بتحميل ملف النتائج الذي يحتوي على جميع الاسماء وكذلك الجامعه أو الكليه التي تم القبول بها هذا العام.