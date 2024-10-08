“في البيت أطعم وألذ” طريقة عمل كب كيك الفانيليا بالكريمة في دقايق من منزلك هشة من جوة والطعم في حتة تانية

يعتبر الكب كيك الفانيليا بالكريمة من أشهر أنواع الحلويات، حيث يتميز بمذاق لذيذ وشهي يجذب جميع أفراد الأسرة، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا وتتميز هذه الحلوى بخفتها وإمكانية إضافة نكهات متنوعة مثل الشوكولاتة أو الفانيليا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لجميع المناسبات لذا، تعتبر طريقة عمل الكب كيك الفانيليا من الأساسيات التي يجب على كل ربة منزل تعلمها، نظرًا لسهولتها وكونها غير مكلفة، بالإضافة إلى توافر مكوناتها في كل منزل وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات بسيطة لتحضير كب كيك الفانيليا بالكريمة بكل يسر وسرعة.

وصفة كب كيك الفانيليا بالكريمة

لتحضير كب كيك الفانيليا بالكريمة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

مكونات الكب كيك

1 كوب وربع دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

2 حبة بيض كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة طرية

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ثلثي كوب سكر ناعم بودرة

نصف كوب حليب سائل كامل الدسم

مكونات كريمة الزبدة بالفانيليا:

2 كوب ونصف سكر بودرة ناعم

نصف كوب زبدة طرية

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة عمل كب كيك الفانيليا بالكريمة