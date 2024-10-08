” غرقانة بالصوص ” خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وطعمها مميز

تعتبر كيكة الشوكولاتة واحدة من أشهى الحلويات التي تعشقها جميع الفئات العمرية، من الكبار إلى الصغار لذلك، تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات سهلة لتحضيرها في المنزل وتتميز كيكة الشوكولاتة بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال وكما أن مكوناتها غالبًا ما تتوفر في كل مطبخ، مما يسهل عملية إعدادها في هذا المقال، سنستعرض المقادير والخطوات اللازمة لتحضير كيكة الشوكولاتة بكل سهولة ويسر.

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة

تعتبر كيكة الشوكولاتة من الحلويات السهلة التي يمكن إعدادها باستخدام الخلاط الكهربائي، مما يوفر الوقت والجهد وإليك المقادير اللازمة:

كوب دقيق

كوب سكر

كوب حليب

كوب زيت

بيضتان

نصف كوب كاكاو

رشة ملح

رشة ملح ملعقة باكينج باودر

ملعقة فانيليا

خطوات التحضير