” غرقانة بالصوص ” خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وطعمها مميز

تعتبر كيكة الشوكولاتة واحدة من أشهى الحلويات التي تعشقها جميع الفئات العمرية، من الكبار إلى الصغار لذلك، تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات سهلة لتحضيرها في المنزل وتتميز كيكة الشوكولاتة بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال وكما أن مكوناتها غالبًا ما تتوفر في كل مطبخ، مما يسهل عملية إعدادها في هذا المقال، سنستعرض المقادير والخطوات اللازمة لتحضير كيكة الشوكولاتة بكل سهولة ويسر.
مقادير عمل كيكة الشوكولاتة
تعتبر كيكة الشوكولاتة من الحلويات السهلة التي يمكن إعدادها باستخدام الخلاط الكهربائي، مما يوفر الوقت والجهد وإليك المقادير اللازمة:
- كوب دقيق
- كوب سكر
- كوب حليب
- كوب زيت
- بيضتان
- نصف كوب كاكاو
رشة ملح
- ملعقة باكينج باودر
- ملعقة فانيليا
خطوات التحضير
- تحضير الصوص: في وعاء الخلاط الكهربائي، ضع الحليب والسكر وبودرة الكاكاو والزيت، ثم اخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح لديك صوص شوكولاتة بقوام ثقيل.
- تخزين الصوص: احتفظ بمقدار كوب من صوص الشوكولاتة في الثلاجة لاستخدامه لاحقًا. أضف البيض والفانيليا إلى باقي صوص الشوكولاتة في الخلاط، واخلط المكونات مرة أخرى حتى يصبح الخليط سائلًا وناعمًا.
- في وعاء عميق، قم بنخل الدقيق مع الباكنج باودر والملح، وامزج المكونات جيدًا.
- صب خليط البيض والكاكاو فوق خليط الدقيق، واستخدم ملعقة لتقليب المكونات حتى تختفي آثار الدقيق وتتجانس العجينة، بحيث تصبح ناعمة وذات قوام سميك قليلاً.
- ادهن صينية بالزيت ثم ابطنها برشة دقيق، وصب فيها عجينة الكيكة، وزعها بالتساوي مع طرق الصينية عدة مرات لضمان توزيع الخليط جيدًا.
- سخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضع الصينية داخله واتركها لمدة 30 دقيقة.
- بعد مرور الوقت، افتح الفرن واختبر نضج الكيكة عن طريق إدخال عود أسنان في وسطها وإذا خرج نظيفًا، فهذا يعني أن الكيكة قد نضجت.
- أطفئ الفرن وأخرج الكيكة بعد تمام النضج، اتركها لتبرد قليلاً، ثم أخرج صوص الشوكولاتة من الثلاجة وزعه بالتساوي على وجه الكيكة بعد ذلك، قطعها وقدّمها، وبالهناء والشفاء