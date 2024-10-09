فرصة ذهبية للمرأة لا تدعيها تفوتك.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

من خلال اتباع خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، يمكن للمرأة الجزائرية الحصول على دعم مالي يعزز استقلاليتها المادية، يساهم هذا الدعم في منحها القوة اللازمة لاتخاذ القرارات الهامة وتحمل المسؤوليات، كما يساعدها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها في حياتها.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يمكن لجميع النساء الجزائريات، وخاصة الماكثات في بيوتهن، الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة الجزائرية والحصول على الدعم الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

بعد ذلك، اضغط على زر تسجيل الدخول.

عند فتح الواجهة الرئيسية للبوابة، اختر أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.

حدد الولاية التي تقيمين بها.

ثم املئي نموذج التقديم بالبيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك، قومي بتحميل المستندات اللازمة.

ثم اضغطي على أيقونة إرسال الطلب.

ما هي شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024؟

بعد استلام الوكالة الوطنية للتشغيل جميع الطلبات التي تم تسجيلها عبر موقعها الإلكتروني، يتم فحصها بدقة للتأكد من توافر الشروط التالية للحصول على الدعم: