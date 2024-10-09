خطوات سهلة وبسيطة لمعرفة إذا كنت من المستحقين.. طريقة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق

تشهد محركات البحث في العراق اهتمامًا مستمرًا من المواطنين للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق خصوصاً بالدفع الأخيرة لعام 2024، تتضمن هذه الدفعة السابعة حوالي 70 ألف مستفيد، وذلك بحسب ما أفاد به كل من رئيس الحماية الاجتماعية أحمد خلف.

برنامج الرعاية الإجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق مجموعة من المعايير للمواطنين الراغبين في التسجيل في نظام الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم، تتمثل هذه الشروط في ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية.

كما ينبغي أن يكون مقيماً بصفة دائمة في العراق.

يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتراوح عمر المتقدمين من الرجال بين 15 و 60 عاماً.

بينما يجب أن يتراوح عمر المتقدمات من النساء بين 15 و 55 عاماً.

وأخيراً، يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى أي نوع من الدعم الحكومي الآخر في العراق.

الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق

إليك طريقة البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي. بعد ذلك، قم بإدخال الرمز المرئي في الحقل المخصص على الصفحة الرئيسية. ثم اختر القسم المتعلق بالإستعلام عن خدمات الرعاية الإجتماعية في العراق. أدخل رقم هويتك في الخانة المناسبة، واكتب اسمك الكامل في المكان المحدد. وأخيرًا، اضغط على خيار الإستعلام للحصول على التفاصيل المطلوبة.

المستفيدون من الرعاية الإجتماعية في العراق

أعلنت وزارة العمل عن الفئات المستهدفة التي يحق لها الحصول على الدعم، تشمل هذه الفئات: