الــدولـة توضح جدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024/2025 وفقــا للوزارة | اعــرف موعــد اجازتك

الكثير من المواطنين يبحثون عن العطل الرسمية في الجزائر، وذلك لأن العطل تعد بمثابة فرصة لزيارة الأهل والأقارب وقضاء بعض من الأوقات الممتعة وتجديد الحيوية والنشاط، فهي تساعد على تجديد حيوية الجسم لتجديد النشاط، وإليكم أبرز المعلومات التي تتعلق بالعطل الرسمية في الجزائر والتي ينتظرها المواطنين والموظفين على حد سواء.

العطل الرسمية في الجزائر

تعد العطل الرسمية في الجزائر من أهم الموضوعات التي يود الاطلاع عليها عدد كبير من المواطنين والعاملين في الشارع الجزائري، وجاءت العطل الرسمية في الجزائر كما وضحتها الحكومة الجزائرية والتي جاءت على النحو التالي:

إجازة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025.

إجازة رأس السنة الامازيغية 12 يناير 2025

إجازة عيد الفطر المبارك في 30 مارس 2025.

إجازة عيد العمال في يوم 1 مايو 2025.

إجازة عيد الأضحى المبارك في 6 يوليو 2025.

أما عن عيد الاستقلال الجزائري يوافق يوم 2025.

أما عن رأس السنة الهجرية في 6 يوليو 2025.

أما عن يوم عاشوراء فإنه في يوم 17 يوليو 2025.

وبالنسبة لعطلة المولد النبوي الشريف فإنها من المقرر أن تكون في يوم 15 سبتمبر لعام 2025.

أما عن عطلة عيد الثروة الجزائرية فإنها من المقرر أن تكون في يوم 1 نوفمبر 2025

فوائد العطل الرسمية

كما وضحنا لكم العطل الرسمية في الجزائر نوضح لكم أهم الفوائد التي تعود على الأفراد بخصوص العطل والتي يعد من أبرزها مايلي: