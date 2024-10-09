الــدولـة توضح جدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024/2025 وفقــا للوزارة | اعــرف موعــد اجازتك

الكثير من المواطنين يبحثون عن العطل الرسمية في الجزائر، وذلك لأن العطل تعد بمثابة فرصة لزيارة الأهل والأقارب وقضاء بعض من الأوقات الممتعة وتجديد الحيوية والنشاط، فهي تساعد على تجديد حيوية الجسم لتجديد النشاط، وإليكم أبرز المعلومات التي تتعلق بالعطل الرسمية في الجزائر والتي ينتظرها المواطنين والموظفين على حد سواء.
العطل الرسمية في الجزائر
تعد العطل الرسمية في الجزائر من أهم الموضوعات التي يود الاطلاع عليها عدد كبير من المواطنين والعاملين في الشارع الجزائري، وجاءت العطل الرسمية في الجزائر كما وضحتها الحكومة الجزائرية والتي جاءت على النحو التالي:
- إجازة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025.
- إجازة رأس السنة الامازيغية 12 يناير 2025
- إجازة عيد الفطر المبارك في 30 مارس 2025.
- إجازة عيد العمال في يوم 1 مايو 2025.
- إجازة عيد الأضحى المبارك في 6 يوليو 2025.
- أما عن عيد الاستقلال الجزائري يوافق يوم 2025.
- أما عن رأس السنة الهجرية في 6 يوليو 2025.
- أما عن يوم عاشوراء فإنه في يوم 17 يوليو 2025.
- وبالنسبة لعطلة المولد النبوي الشريف فإنها من المقرر أن تكون في يوم 15 سبتمبر لعام 2025.
- أما عن عطلة عيد الثروة الجزائرية فإنها من المقرر أن تكون في يوم 1 نوفمبر 2025
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فوائد العطل الرسمية
كما وضحنا لكم العطل الرسمية في الجزائر نوضح لكم أهم الفوائد التي تعود على الأفراد بخصوص العطل والتي يعد من أبرزها مايلي:
- العطل الدراسية تمنح الشخص الراحة والهدوء والحصول على قسط مناسب من الاسترخاء من أعباء الوظيفة.
- تساعد على التخفيف من ضغط العمل.
- كما أنها تمنح الأشخاص وقت لقضاء بعض الأوقات للمكوث مع الأهل والأصدقاء والخروج والإجازات وغيرها الكثير من الأشياء.