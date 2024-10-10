اللوتري الأمريكي 2025.. رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا عبر dvprogram.state.gov

يبحث الكثير من الشباب عن رابط التسجيل في قرعة امريكا 2025، و تعتبر الهجرة إلى الولايات المتحدة فرصة مهمه بالنسبة لكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم لأن أمريكا هي الحلم الذي يراودهم، فيقوم الجميع بالتقديم بسرعة قبل انتهاء الموعد المحدد.

رابط التسجيل في قرعة أميركا 2025

يعتبر التسجيل في القرعة فرصة لحوالي مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة كل عام، وذلك من خلال موقع الوزارة الامريكية، و يتم تخصيص 50 ألف تأشيرة للهجرة، و التي تحدد حصة سنوية لكل بلد بناءً على عدد المهاجرين من تلك الدولة، و يبدأ التسجيل في القرعة يوم 2 أكتوبر ويستمر حتى 5 نوفمبر، يجب أن يستعد المتقدم بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة والتأكد من أن الطلب مكتمل قبل الموعد النهائي.

شروط التسجيل في قرعة أميركا 2025

يجب توافر بعض الشروط الأساسية للتسجيل في القرعة، وهي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب ألا يقل التعليم عن الثانوية العامة أو المستوى المتوسط.

تقديم المستندات المطلوبة مثل الصورة وجواز السفر.

ألا يكون موظفاً حكومياً.

يجب أن يجتاز مقابلة في السفارة الأمريكية.

يجب أن يكون من بلد يُسمح فيه بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

خطوات التسجيل في قرعة امريكا