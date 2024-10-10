بابا وماما زعلانين شو عملتي يا سوسو😞😾🤔 تردد قناة كراميش الجديد 2024 استقبلها على جميع الأقمار الصناعية ” تعالوا نعلم أطفالنا عادات دينية جديدة “

قناة كراميش من أهم وأفضل قنوات الأطفال الموجودة على شبكة التلفاز والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة الحالية، وذلك لكي تتناسب مع جميع الأطفال على مدار اليوم، والذي يميز هذه القناة أنها تقدم محتوى متنوع ويتم تجديده بشكل مستمر حتى يتعلق بها الأطفال بشكل كبير وتحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة ومميزة، وفيما يلي سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

هناك العديد من الشخصيات المميزة الخاصة بقناة كراميش والتي تعلقت بشكل كبير في أذهان الأطفال، ومن أبرز وأشهر هذه الشخصيات هي شخصية سوسو، ويتعلم الأطفال مع هذه الشخصية العديد من العادات الدينية والتقاليد المفيدة التي يجب تعلمها، ويمكنكم استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط القناة على جهاز التلفاز

يمكن متابعة قناة كراميش والاستمتاع مع شخصية سوسو وتعليم الأولاد أنه من الضروري قول بسم الله قبل بداية تناول الطعام وقبل بداية فعل أي شيء والعديد من العادات الأخرى، ويمكنكم ضبطها من خلال الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة في جهاز التحكم.

الضغط على اختيار إضافة تردد جديد.

إدراج التردد الخاص بالقناة مع تحديد القمر الصناعي.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالقناة.

النقر على خانة بحث.

يتم الانتظار حتى تنتهي عملية البحث وتم العثور على القناة.

النقر على خانة حفظ التغييرات.

الأغاني التي تقدمها قناة كراميش للأطفال

هناك العديد من الأغاني والأناشيد المميزة للغاية التي يتم تقديمها للأطفال لتعليمهم بصورة مرحة، ومن ضمن هذه الأغاني التالي: