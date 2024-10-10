“قانون الأسرة الجزائري”.. رسميا 7 شروط هامة لكي يقع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الطلاق الجزائر 2024.. اعرفها!!

يعتبر قانون الطلاق في الجزائر لعام 2024 موضوع يجهله الكثير ولا يعرف معظمهم تفاصيل حقوق الزوجة بعد الانفصال أو الإجراءات القانونية الضرورية لإتمام الطلاق، حيث أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات على قانون الطلاق في عام 2024، وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حماية حقوق المرأة سواء فيما يتعلق بحضانة الأطفال أو موضوع النفقة، ومع ذلك لا يعني أن القانون يتجاهل حقوق الزوج في حالة الخلع، وسوف نعرض لكم في هذا المقال شروط الطلاق.

قانون الطلاق في الجزائر 2024

يعمل قانون الطلاق في الجزائر 2024 على حماية حقوق المرأة بشكل كامل خاصة عند حصولها على حضانة الأطفال، حيث تشدد الحكومة الجزائرية على أهمية ضمان حقوق الزوجة خلال عملية الطلاق وهو ما يتجلى في التعديلات الجديدة على القانون.

شروط الطلاق في الجزائر 2024