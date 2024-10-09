سجل الآن، خطوات التقديم في مسابقة وظائف إدارة السجون الجزائرية وشروط القبول 2024، شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الجزائريين للتعرف على تفاصيل مسابقة التوظيف في إدارة السجون، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية منذ عدة أيام. تم توفير استمارة إلكترونية للتسجيل في المسابقة، المتاحة لكل من الذكور والإناث، مع الالتزام ببعض الشروط الضرورية. إليكم التفاصيل التالية:

خطوات التقديم والتسجيل في مسابقة وظائف إدارة السجون

سجل الآن، خطوات التقديم في مسابقة وظائف إدارة السجون الجزائرية وشروط القبول 2024، حيث يمكنك الآن الحصول على وظيفة أحلامك براتب مجزي، يمكن للمواطنين الجزائريين التسجيل في المسابقة باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الداخلية الجزائرية. اختيار قسم وظائف إدارة السجون. الضغط على خيار التقديم للوظيفة. ملء البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات اللازمة. التأكد من صحة المعلومات المدخلة. الضغط على “تسجيل الطلب”.

تأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة والشروط المطلوبة لتحقيق فرصتك في الحصول على الوظيفة.

مسابقة توظيف إدارة السجون

تعرفتم معنا على سجل الآن، خطوات التقديم في مسابقة وظائف إدارة السجون الجزائرية 2024، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن توفر 1600 وظيفة في إدارة السجون، موزعة على الذكور والإناث، وتفاصيل الوظائف تشمل:

40 منصب ضابط رئيسي

80 منصب ضابط خاص بإعادة التربية

1380 وظيفة عون إعادة التربية

تستمر فترة التقديم حتى 20 أكتوبر 2024.

شروط القبول في وظيفة إدارة السجون

سجل الآن، خطوات التقديم في مسابقة وظائف إدارة السجون الجزائرية، نطل عليكم الآن بما يخص شروط القبول في وظيفة إدارة السجون 2024، وضعت وزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي: