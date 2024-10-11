هل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ظهرت في عموم العراق؟..وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُجيب

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة من أهم البرامج المقدمة لخدمة المجتمع العراقي ولكن بسبب تأخير موعد صرف الوجبة السابعة يترغب العديد من المتقدمين للبرنامج الحصول على الدعم لذلك سوف نوضح لكم حقيقة ظهور الوجبة السابعة في عموم العراق لجميع المحافظات بالمقال.

هل أسماء الوجبة السابعة ظهرت؟

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تظهر حتى اليوم وينتظر العديد موعد الدعم في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين عن طريق منصة مظلتي للاستخدام الطريقة في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في الفترة الحالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حالياً عليكم التوجه إلى بوابة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم التوجه إلى طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك اختيار تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على الدعم.

تحديد الوجبة السابعة مع تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

عليكم تسجيل جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح للحصول على تفاصيل نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة في حالة ظهور الوجبة السابعة.

يتم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق بعد تطبيق جميع الشروط الواجبة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية