الحكومة الجزائرية: تعــرف على جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024/2025 وحقيقة تأجيل الدخول المدرسي لهذا العام

يوجد عدد كبير من التساؤلات حول العطل الرسمية في الجزائر، ومعرفة مواعيد الاجازات حتى يتسنى للأشخاص عمل خططهم الخاصة من من أجل رفع مستوى الطلاب من خلال استخدام أحدث التقنيات والعمل ايضا على زيادة المهارات اللازمة للطلاب لكي يقوموا لمواكبة سوق العمل بأحدث الطرق.

العطل الرسمية في الجزائر

قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن مواعيد العطل الرسمية في العام الدراسي الجديد وقد تمثلت هذه العطل كما في التالي:

يأتي يوم واحد يناير 2025 كذكرى السنه الميلاديه الجديده.

يوم 12 يناير 2025 هو يوم الإجازة راس السنة الامازيغية.

يأتي يوم 30 مارس 2025 يوم الاجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك.

يوم واحد مايو 2025 هو يوم الاجازة الخاصة بعيد العمال.

يأتي يوم 7 يونيو 2025 وهو يوم إجازة عيد الأضحى.

أما عن يوم 6 يوليو 2025 فهو يوم اجازه راس السنه الهجرية.

يوم 15 سبتمبر 2025 هو يوم الإجازة الخاصة بالمولد النبوي الشريف.

أما عن يوم واحد نوفمبر 2025 فهو يوم اجازه الثورة الجزائرية.

موعد الدخول الجامعي في الجزائر 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن موعد بدء الجامعات للطلاب للعام الدراسي الجديد 2021 2023 وقد جاء الموعد على النحو التالي:

سوف تبدا الدراسه الجامعيه في يوم 25 سبتمبر 2024.

قامت الوزارة بالتصريح أن هذا الموعد سوف يكون الموعد الخاص ببدء العام الدراسي لجميع الطلاب.

حقيقة تأجيل الدخول المدرسي

قامت وزاره التربيه الوطنيه الجزائريه بنفي الشائعات الخاصة بتسجيل دخول المدارس كما أنها قامت بالتأكيد على أنه لا توجد لديها أي نية لتأجيل أو التأخير لجميع المراحل الدراسية.

أكدت وزارة التربية أن الدراسة هذا العام سوف تكون وفق الخطة السنوية التي قامت الوزارة بوضعها والاشارة اليها.

التقويم الدراسي في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن التقويم الدراسي لهذا العام والذي جاء على النحو التالي: