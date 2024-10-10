تحديث جاتا فايس سيتي GTA 7 VICE CITY بميــزات جــامـدة + اقـوي كلمات سر جي تي اي سيفن هتقفلها بدري بدري

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث جاتا فايس سيتي GTA 7 VICE CITY بميــزات جــامـدة + اقـوي كلمات سر جي تي اي سيفن هتقفلها بدري بدري
تحديث جاتا فايس سيتي GTA 7 VICE CITY بميــزات جــامـدة + اقـوي كلمات سر جي تي اي سيفن هتقفلها بدري بدري

ينتظر عشاق الالعاب الالكترونيه معرفة كيفية تحديث جاتا فايس سيتي، لجميع اجهزه التليفون الاندرويد والايفون ايضا، حيث تعتبر هذه اللعبة واحدة من أقدم الألعاب من سلاسل روك ستار جيمز وقد قامت الشركة المصنعة بتطوير اللعبة لكي تقوم بالعمل على جميع أجهزة الهواتف المحمولة ولمعرفة كيفية تنزيل جاتا فايس سيتي يرجى متابعه التالي.

كيفية تثبيت لعبه جاتا فايس سيتي

يمكن لجميع اللاعبين أن يقوموا بتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي لجميع اجهزه المحمول للايفون والاندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات السهله والبسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات في النقاط التالية:

  • فتح اولا الهاتف الجوال والاتصال بشبكة الانترنت.
  • الدخول بعد ذلك على المتجر الالكتروني سواء للاندرويد او للايفون.
  • البحث بعد ذلك في هذه الحالة عن لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي.
  • كتابه بعد ذلك جميع البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان عند فتح الصفحه.
  • ضروري التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
  • التأكيد بعد ذلك على عملية الدفع لتتمكن من تحميل لعبه جاتا فايس على أجهزة الايفون او الاندرويد.
  • سوف تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية تحميل اللعبة على الهاتف.
  • في حالة تثبيت اللعبة على الجهاز يجب ربط البريد الالكتروني مع اللعبة لكي يتم الحصول على أخر التحديثات الجديدة.
  • يمكن البدء الآن في اولى مهمات اللعبة.

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إليك بعض الشفرات لـ تحديث جاتا فايس سيتي التي يمكنك استخدامها على أجهزة الكمبيوتر (PC) للحصول على مزايا مختلفة داخل اللعبة:

الفئة الشفرة الوصف
شفرات الأسلحة THUGSTOOLS جميع الأسلحة الخفيفة
شفرات الأسلحة PROFESSIONALTOOLS جميع الأسلحة المتوسطة
شفرات الأسلحة NUTTERTOOLS جميع الأسلحة الثقيلة
شفرات الحياة والدرع ASPIRINE استعادة الصحة بالكامل
شفرات الحياة والدرع PRECIOUSPROTECTION درع كامل
شفرات الشرطة LEAVEMEALONE إلغاء مستوى المطلوبين
شفرات الشرطة YOUWONTTAKEMEALIVE رفع مستوى المطلوبين
شفرات الشرطة CHASESTAT عرض مستوى المطلوبين
شفرات المركبات BIGBANG تفجير جميع السيارات
شفرات المركبات PANZER الحصول على دبابة
شفرات المركبات GETTHEREFAST الحصول على سيارة Sabre Turbo
شفرات المركبات GETTHEREVERYFASTINDEED الحصول على سيارة Hotring Racer
شفرات اللعب FIGHTFIGHTFIGHT تجعل الجميع يبدأون بالقتال
شفرات اللعب NOBODYLIKESME يجعل الجميع يهاجمونك
شفرات اللعب ONSPEED تسريع اللعبة
شفرات اللعب BOOOOOORING إبطاء اللعبة
شفرات اللعب SEAWAYS السيارات يمكنها المشي على الماء
شفرات الطقس والوقت ALOVELYDAY طقس مشمس
شفرات الطقس والوقت APLEASANTDAY طقس جميل
شفرات الطقس والوقت ABITDRIEG طقس غائم
شفرات الطقس والوقت CATSANDDOGS طقس ممطر
شفرات الطقس والوقت LIFEISPASSINGMEBY تسريع الوقت

مميزات جاتا فايس سيتي

مجموعة من المميزات التي لا حصر لها تتميز بها لعبة جاتا فايس سيتي، من أبرز ما يلي:

  • لعبة “جاتا فايس سيتي” تتميز ببيئة عالم مفتوح تسمح للاعبين بالتجول بحرية في مدينة مستوحاة من ميامي في الثمانينات.
  • تتضمن اللعبة قصة معقدة تجذب اللاعبين ومجموعة متنوعة من المهام التي تتطلب مهارات قتالية واستراتيجية.
  • توفر اللعبة خيارات متعددة من المركبات، مثل السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى نظام موسيقي غني بالأغاني الشهيرة لتلك الفترة.
  • كما تتيح للاعبين تخصيص الشخصيات والأسلحة، وتضم أنشطة جانبية مثل السباقات والمهام الترفيهية، مما يعزز من تجربة اللعب الشاملة.

 

 

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