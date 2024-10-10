تحديث جاتا فايس سيتي GTA 7 VICE CITY بميــزات جــامـدة + اقـوي كلمات سر جي تي اي سيفن هتقفلها بدري بدري

ينتظر عشاق الالعاب الالكترونيه معرفة كيفية تحديث جاتا فايس سيتي، لجميع اجهزه التليفون الاندرويد والايفون ايضا، حيث تعتبر هذه اللعبة واحدة من أقدم الألعاب من سلاسل روك ستار جيمز وقد قامت الشركة المصنعة بتطوير اللعبة لكي تقوم بالعمل على جميع أجهزة الهواتف المحمولة ولمعرفة كيفية تنزيل جاتا فايس سيتي يرجى متابعه التالي.

كيفية تثبيت لعبه جاتا فايس سيتي

يمكن لجميع اللاعبين أن يقوموا بتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي لجميع اجهزه المحمول للايفون والاندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات السهله والبسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات في النقاط التالية:

فتح اولا الهاتف الجوال والاتصال بشبكة الانترنت.

الدخول بعد ذلك على المتجر الالكتروني سواء للاندرويد او للايفون.

البحث بعد ذلك في هذه الحالة عن لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي.

كتابه بعد ذلك جميع البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان عند فتح الصفحه.

ضروري التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

التأكيد بعد ذلك على عملية الدفع لتتمكن من تحميل لعبه جاتا فايس على أجهزة الايفون او الاندرويد.

سوف تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية تحميل اللعبة على الهاتف.

في حالة تثبيت اللعبة على الجهاز يجب ربط البريد الالكتروني مع اللعبة لكي يتم الحصول على أخر التحديثات الجديدة.

يمكن البدء الآن في اولى مهمات اللعبة.

كلمات سر جي تي اي vice city





إليك بعض الشفرات لـ تحديث جاتا فايس سيتي التي يمكنك استخدامها على أجهزة الكمبيوتر (PC) للحصول على مزايا مختلفة داخل اللعبة:

الفئة الشفرة الوصف شفرات الأسلحة THUGSTOOLS جميع الأسلحة الخفيفة شفرات الأسلحة PROFESSIONALTOOLS جميع الأسلحة المتوسطة شفرات الأسلحة NUTTERTOOLS جميع الأسلحة الثقيلة شفرات الحياة والدرع ASPIRINE استعادة الصحة بالكامل شفرات الحياة والدرع PRECIOUSPROTECTION درع كامل شفرات الشرطة LEAVEMEALONE إلغاء مستوى المطلوبين شفرات الشرطة YOUWONTTAKEMEALIVE رفع مستوى المطلوبين شفرات الشرطة CHASESTAT عرض مستوى المطلوبين شفرات المركبات BIGBANG تفجير جميع السيارات شفرات المركبات PANZER الحصول على دبابة شفرات المركبات GETTHEREFAST الحصول على سيارة Sabre Turbo شفرات المركبات GETTHEREVERYFASTINDEED الحصول على سيارة Hotring Racer شفرات اللعب FIGHTFIGHTFIGHT تجعل الجميع يبدأون بالقتال شفرات اللعب NOBODYLIKESME يجعل الجميع يهاجمونك شفرات اللعب ONSPEED تسريع اللعبة شفرات اللعب BOOOOOORING إبطاء اللعبة شفرات اللعب SEAWAYS السيارات يمكنها المشي على الماء شفرات الطقس والوقت ALOVELYDAY طقس مشمس شفرات الطقس والوقت APLEASANTDAY طقس جميل شفرات الطقس والوقت ABITDRIEG طقس غائم شفرات الطقس والوقت CATSANDDOGS طقس ممطر شفرات الطقس والوقت LIFEISPASSINGMEBY تسريع الوقت

مميزات جاتا فايس سيتي

مجموعة من المميزات التي لا حصر لها تتميز بها لعبة جاتا فايس سيتي، من أبرز ما يلي: