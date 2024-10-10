تحديث جاتا فايس سيتي GTA 7 VICE CITY بميــزات جــامـدة + اقـوي كلمات سر جي تي اي سيفن هتقفلها بدري بدري

ينتظر عشاق الالعاب الالكترونيه معرفة كيفية تحديث جاتا فايس سيتي، لجميع اجهزه التليفون الاندرويد والايفون ايضا، حيث تعتبر هذه اللعبة واحدة من أقدم الألعاب من سلاسل روك ستار جيمز وقد قامت الشركة المصنعة بتطوير اللعبة لكي تقوم بالعمل على جميع أجهزة الهواتف المحمولة ولمعرفة كيفية تنزيل جاتا فايس سيتي يرجى متابعه التالي.
كيفية تثبيت لعبه جاتا فايس سيتي
يمكن لجميع اللاعبين أن يقوموا بتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي لجميع اجهزه المحمول للايفون والاندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات السهله والبسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات في النقاط التالية:
- فتح اولا الهاتف الجوال والاتصال بشبكة الانترنت.
- الدخول بعد ذلك على المتجر الالكتروني سواء للاندرويد او للايفون.
- البحث بعد ذلك في هذه الحالة عن لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي.
- كتابه بعد ذلك جميع البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان عند فتح الصفحه.
- ضروري التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- التأكيد بعد ذلك على عملية الدفع لتتمكن من تحميل لعبه جاتا فايس على أجهزة الايفون او الاندرويد.
- سوف تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية تحميل اللعبة على الهاتف.
- في حالة تثبيت اللعبة على الجهاز يجب ربط البريد الالكتروني مع اللعبة لكي يتم الحصول على أخر التحديثات الجديدة.
- يمكن البدء الآن في اولى مهمات اللعبة.
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إليك بعض الشفرات لـ تحديث جاتا فايس سيتي التي يمكنك استخدامها على أجهزة الكمبيوتر (PC) للحصول على مزايا مختلفة داخل اللعبة:
|الفئة
|الشفرة
|الوصف
|شفرات الأسلحة
|THUGSTOOLS
|جميع الأسلحة الخفيفة
|شفرات الأسلحة
|PROFESSIONALTOOLS
|جميع الأسلحة المتوسطة
|شفرات الأسلحة
|NUTTERTOOLS
|جميع الأسلحة الثقيلة
|شفرات الحياة والدرع
|ASPIRINE
|استعادة الصحة بالكامل
|شفرات الحياة والدرع
|PRECIOUSPROTECTION
|درع كامل
|شفرات الشرطة
|LEAVEMEALONE
|إلغاء مستوى المطلوبين
|شفرات الشرطة
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|رفع مستوى المطلوبين
|شفرات الشرطة
|CHASESTAT
|عرض مستوى المطلوبين
|شفرات المركبات
|BIGBANG
|تفجير جميع السيارات
|شفرات المركبات
|PANZER
|الحصول على دبابة
|شفرات المركبات
|GETTHEREFAST
|الحصول على سيارة Sabre Turbo
|شفرات المركبات
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|الحصول على سيارة Hotring Racer
|شفرات اللعب
|FIGHTFIGHTFIGHT
|تجعل الجميع يبدأون بالقتال
|شفرات اللعب
|NOBODYLIKESME
|يجعل الجميع يهاجمونك
|شفرات اللعب
|ONSPEED
|تسريع اللعبة
|شفرات اللعب
|BOOOOOORING
|إبطاء اللعبة
|شفرات اللعب
|SEAWAYS
|السيارات يمكنها المشي على الماء
|شفرات الطقس والوقت
|ALOVELYDAY
|طقس مشمس
|شفرات الطقس والوقت
|APLEASANTDAY
|طقس جميل
|شفرات الطقس والوقت
|ABITDRIEG
|طقس غائم
|شفرات الطقس والوقت
|CATSANDDOGS
|طقس ممطر
|شفرات الطقس والوقت
|LIFEISPASSINGMEBY
|تسريع الوقت
مميزات جاتا فايس سيتي
مجموعة من المميزات التي لا حصر لها تتميز بها لعبة جاتا فايس سيتي، من أبرز ما يلي:
- لعبة “جاتا فايس سيتي” تتميز ببيئة عالم مفتوح تسمح للاعبين بالتجول بحرية في مدينة مستوحاة من ميامي في الثمانينات.
- تتضمن اللعبة قصة معقدة تجذب اللاعبين ومجموعة متنوعة من المهام التي تتطلب مهارات قتالية واستراتيجية.
- توفر اللعبة خيارات متعددة من المركبات، مثل السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى نظام موسيقي غني بالأغاني الشهيرة لتلك الفترة.
- كما تتيح للاعبين تخصيص الشخصيات والأسلحة، وتضم أنشطة جانبية مثل السباقات والمهام الترفيهية، مما يعزز من تجربة اللعب الشاملة.