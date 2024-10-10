“سجل الآنــ” رابـط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2024 بالجزائر عبر awlya.education.gov.dz وأهم الشروط المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم الجزائريه التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب حيث قد بدأ التسجيل من يوم 29 سبتمبر 2024 وسوف يستمر حتى 9 اكتوبر 2024 لقد سهلت الوزارة على الاباء والامهات عبر هذا الموقع حيث يمكنهم تحويل الطلاب من مدرسة الى اخرى من خلاله، كما يمكن ايضا متابعة الطلاب بالاضافة الى معرفة النتائج دون الحاجة الى الذهاب الى المدارس والتزاحم عليها.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

يمكن لأولياء الأمور متابعة الغياب للطلاب والتحصيل الدراسي ايضا دون تعب وهم في منازلهم لذلك فإنه يمكن التسجيل على موقع فضاء اولياء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات البسيطه التاليه:

الذهاب اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

اختيار بعد ذلك تسجيل جديد.

كتابة بعد ذلك البيانات المطلوبة ومن بينها البريد الالكتروني لسهولة التواصل.

الموافقة بعد ذلك على جميع الأحكام والشروط.

ادخال بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها

النقر في هذه الحالة على زر التأكيد التسجيل.

ادخال بيانات الطفل.

تسجيل بعد ذلك بيانات المدرسة الخاصة بالطفل.

من الممكن طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها لحين الحاجة الى ذلك.

شروط التسجيل على فضاء أولياء التلاميذ

قامت وزارة التربية في الجزائر بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يتم التسجيل على موقع فضاء أولياء التلاميذ ومتابعة تحصيل سلوك أبنائهم دون بذل أي مجهود ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

ضرورة أن يكون التلميذ من مواليد عام 2019.

شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المتقدم.

يجب أن يكون التلميذ المتقدم من ابناء الدوله الجزائريه.

ينبغي الاقامه الدائمه على أراضي الجزائر.

صورة شخصية حديثة للطفل.

شروط التسجيل في المرحلة التحضيرية

إليكم أهم الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر لتسجيل الأطفال في المرحلة التحضيرية: