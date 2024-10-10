لـولـو الشطـورة صارت شرطية 👮 استقبل الآنــ تردد قناة وناسة الجديد نايل سات|| عرب سات واستمتع بمشاهدة ممتعة لأغاني الأطفال

ترتفع معدلات البحث بصوره مكثفه عن تردد قناة وناسة، حيث دائما ما يسعى الآباء والأمهات إلى تنزيل القناه نظرا لما تقوم القناه بطاقه ديمه من برامج متنوعه واغاني تعمل على جذب انتباه أطفالهم بالإضافة إلى التعليم بشكل غير مباشر ويتم عرض باقة من امتع الاغاني والاناشيد والتي من بينها لولو الشطوره و اجا الحلو كما تعمل إدارة القناة على تحديث التردد ليقوم المشاهد بالاستمتاع بأفضل صورة وأنقى صوت.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن لجميع المتابعين تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات والاستمتاع بكل ما يتم عرضه على شاشتها حيث تعتبر القناه احد افضل القنوات المخصصة للأطفال ولا استقبال تردد القناه على النايل سات يرجى اتباع التالي:

تردد قناة وناسة على النايل سات

الاستقبال قناه وناسه على القمر الصناعي النايل سات يرجى إدخال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11430

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن تنزيل تردد قناه وناسه عبر القمر الصناعي العرب سات عن طريق اتباع التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11270

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على التلفزيون

يمكن ضبط تردد قناه وناسه على التلفاز من خلال اتباع التالي:

النقر اولا على زر القائمه من الريموت كنترول.

اختيار بعد ذلك زر اضافة قناة جديدة.

تحديد بعد ذلك القمر الصناعي.

كتابة جميع البيانات الخاصه بالقناه مثل التردد معامل الترميز و معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

الضغط في هذه الحالة على خانة البحث.

سوف يتم ظهور القناه أمامك على التلفاز.

مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدة مميزات تجذب الأطفال والعائلات، ومن أهمها: